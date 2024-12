Kees Kwakman wijst hoofdschuldige aan voor vroege achterstand Ajax tegen NEC

Kees Kwakman zag Ajax behoorlijk worstelen in de eerste helft tegen NEC. De analist heeft met name kritiek op de rol van Josip Sutalo bij de vroege openingstreffer van de Nijmegenaren. Wout Weghorst tekende voor de snelle gelijkmaker en kort na rust maakte de boomlange spits ook de 1-2.

''Ajax begint slecht aan de wedstrijd, want NEC heeft binnen tien minuten al drie schoten op doel'', is Kwakman bij ESPN niet onder de indruk van Ajax in Nijmegen. ''Ze krijgen er geen druk op, omdat de backs vooral op rechts hoog gaan staan. En NEC geeft snel druk, waardoor Ajax de bal snel kwijt is.''

''En ze weten niet wat ze met het opbouwen willen bereiken. Willen ze nou opbouwen om het opbouwen? Het is continu naar Pasveer en dan weer kort en weer kort. Je moet wel opbouwen met een doel, je moet wel een vrije man vinden'', geeft de analist mee aan de ploeg van trainer Francesco Farioli.

Kwakman analyseert vervolgens de snelle 1-0 van NEC, gemaakt door Sontje Hansen. ''Sutalo dekt daar helemaal door in de cirkel. Die moet rugdekking geven bij Rensch. En Kaplan moet naar binnen komen. Het staat helemaal scheef.''

Rechtsback Rensch taxeerde een lange bal van achteruit bij NEC niet goed en de thuisclub maakt uiteindelijk, nadat Remko Pasveer nog redding bracht in eerste instantie, de 1-0.

''En Rensch moet daar een beetje kiezen tussen twee man. Die verwacht ook dat Sutalo daar staat. Fantastische bal ook van Verdonk, die had gezien dat daar de ruimte lag. Hij geeft hem met de juiste snelheid. En Hansen is dan ook nog scherper dan Hato, dat zegt ook iets'', is Kwakman ook kritisch op de linksback van Ajax.

''De jongens die erin zijn gekomen, Kaplan en Van den Boomen, zijn heel erg zwak. Dus ik denk dat Farioli met name Henderson moet gaan brengen, om de organisatie beter op orde te krijgen'', geeft Kwakman mee aan Farioli.

De Italiaanse coach moest de geblesseerde Rensch noodgedwongen naar de kant halen, met Anton Gaaei als diens vervanger. In de rust bleef Kristian Hlynsson achter in de kleedkamer en kreeg Kian Fitz-Jim speeltijd bij Ajax.