Kees Kwakman pakt zwakke schakel bij Ajax aan: 'Hij maakt er een potje van'

Kees Kwakman is niet te spreken over het spel dat Ajax op de mat legt tegen PEC Zwolle. Halverwege het Eredivisie-duel leiden de Amsterdammers weliswaar met 1-0 dankzij een doelpunt van Brian Brobbey, maar de Zwollenaren kregen de beste kansen. De analyticus wijst op enkele grote fouten bij Ajax.

In de 27ste speelminuut kwam Ajax vrij onverwachts op voorsprong. Na een fase zonder grote kansen werd een voorzet van Kenneth Taylor door Davy Klaassen niet vol geraakt, waardoor de bal wél precies bij Brobbey belandde. De spits tikte van dichtbij binnen: 1-0.

In de eerste zes minuten van de wedstrijd produceerde PEC wel direct al vier schoten richting het doel van Remko Pasveer, die zijn ploeg met meerdere reddingen op de been hield. Toch veroorzaakte de doelman meerdere kansen voor PEC, ziet ook Kwakman.

“Een aantal keer kwam het echt door de eigen kracht van PEC, dat echt goed aan het voetballen was met onder meer Younes Namli”, zo begint de analist voor de camera van ESPN.

“Maar Pasveer maakte er zelf ook wel een potje van, twee keer zeker.” In de openingsfase leverde de keeper de bal simpel in bij Nick Fichtinger, die doorspeelde op Dylan Vente. De spits schoot nét over. Even later probeerde Pasveer Davy Klaassen in te spelen en leverde hij opnieuw in bij de tegenstander. Er kwam een grote kopkans voor Namli uit voort.

“Pasveer herstelde zich wel door iedere keer die ballen te pakken, maar het was echt slordig. In het algemeen geeft Ajax niet veel weg, maar nu was het een ratjetoe.”

“Het was eigenlijk ongelooflijk dat PEC niet heeft gescoord. Ze doen zichzelf tekort, want ze spelen echt goed”, besluit Kwakman.