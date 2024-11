Kees Kwakman is het niet eens met keuze voor Man of the Match bij Ajax: ‘Dit is geen goed teken’

Kees Kwakman is het niet helemaal eens met de keuze voor Remko Pasveer als KPN Man of the Match bij Ajax - PEC Zwolle (2-0). De analyticus zag de doelman twee grote fouten maken in de eerste helft en vindt dat de keuze op een andere speler had mogen vallen, zo vertelt hij na afloop van het Eredivisie-duel voor de camera van ESPN.

Ajax boekte zondagavond een comfortabele zege in de Eredivisie. In de Johan Cruijff ArenA was de ploeg van trainer Francesco Farioli een maat te groot voor PEC Zwolle: 2-0. Voor rust maakte Brian Brobbey zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen, waarna Josip Sutalo in de tweede helft de eindstand op het scorebord zette.

Uiteindelijk werd Pasveer gekozen tot KPN Man of the Match, daar hij Ajax met meerdere reddingen op de been hield. Zeker in de eerste helft moest de doelman regelmatig in actie komen, al was hij zelf ook absoluut niet foutloos.

In de openingsfase leverde de keeper de bal simpel in bij Nick Fichtinger, die doorspeelde op Dylan Vente. De spits schoot nét over. Even later probeerde Pasveer Davy Klaassen in te spelen en leverde hij opnieuw in bij de tegenstander. Er kwam een grote kopkans voor Namli uit voort.

Na afloop van de wedstrijd stelt Kwakman dan ook dat hij liever Youri Baas als Man van de Wedstrijd had gezien. “Pasveer Man of the Match? Tja, ik vond Baas heel goed spelen. Heel degelijk, goed in de opbouw en verdedigend staat hij zijn mannetje. Die maakt een goede ontwikkeling door.”

“Het is trouwens geen goed teken als de keeper de Man of the Match wordt bij Ajax thuis tegen PEC Zwolle. Hij gaf zelf overigens twee grote kansen weg.”

“Normaal blinkt Ajax juist uit in de verdedigende organisatie, waardoor Pasveer ook niet zoveel in beeld komt. Tegen PEC stond het achterin niet goed, waardoor de keeper wel vaker in actie moest komen”, besluit Kwakman.