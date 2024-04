Kees Kwakman fileert boosdoener van FC Volendam: ‘Heel vervelend mannetje’

Kees Kwakman heeft helemaal niets met Safouane Karim, zo laat de analist van ESPN vrijdagavond blijken in Voetbalpraat. De Volendammer zag vrijdagavond met lede ogen toe hoe de negentienjarige invaller van FC Volendam over de schreef ging na het laatste fluitsignaal tegen Excelsior (4-0 nederlaag).

Na afloop van de degradatiekraker op Woudestein sloeg de vlam in de pan. Na het laatste fluitsignaal kregen meerdere spelers van de thuisploeg het aan de stok met Volendam-invaller Karim. Scheidsrechter Danny Makkelie werd uiteindelijk naar het VAR-scherm geroepen om nog een aantal kaarten uit te delen. Karim en Excelsior-clubtopscorer Troy Parrott kregen daarbij zelfs een rode prent te zien.

Op de livebeelden van ESPN was te zien dat Excelsior-uitblinker Kenzo Goudmijn een gele kaart ontving voor zijn reactie op Karim, die op zijn beurt een tweede gele kaart en dus rood kreeg van Makkelie. Parrott ontving een directe rode kaart vanwege een tikje tegen Karims oor.

In zijn interview na afloop onthulde Goudmijn waardoor de escalatie met Karim ontstond. “Hij werd boos op mij omdat ik te veel aan het dribbelen was, dus ik lachte hem uit. Na de wedstrijd stond ik nog op het veld met El Yaakoubi en kwam hij vanuit de catacombe teruglopen om te vertellen dat ik hem binnen maar moest opzoeken en dat hij mijn moeder zou neuken.”

Vervelend mannetje

Karim, die in Amsterdam opgroeide, speelde een groot deel van zijn jeugdopleiding bij FC Utrecht . Na anderhalf jaar in het beloftenelftal van sc Heerenveen pikte Volendam hem begin januari transfervrij op in Friesland. Kwakman, die zich veel in Volendam begeeft, weet na drie maanden al genoeg van Karim.

“Dit is een heel vervelend mannetje, die Safouane Karim”, oordeelt Kwakman. Ook Karim El Ahmadi is geschrokken van het gedrag van de tiener. “In de drie of vier wedstrijden dat hij erin kwam, heb ik hem met iedereen ruzie zien maken. Ik weet niet wat hij heeft?” Presentator Jan Joost van Gangelen voegt toe dat Karim is weggestuurd bij Heerenveen. “Die pikken wij dan op...”, aldus Kwakman.

De analist gaat vol ongeloof verder. “Zo zijn wij wel weer. Hij komt erin en het enige wat hij doet is mekkeren, schoppen en gele kaarten pakken. Tegen RKC Waalwijk (3-2 winst, red.) kreeg hij een vrije trap mee, maar wist hij het te presteren zelf geel te pakken. Dat was ook wel knap. Goudmijn had een heel goed interview na afloop, waarin hij met een lach op zijn gezicht zei wat hij allemaal heeft geroepen. Daar kun je je beter niet druk om maken.”

