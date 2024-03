Keert Steijn terug in de Eredivisie? ‘Hebben een prima gesprek met hem gevoerd’

Maurice Steijn heeft een oriënterend gesprek gevoerd met sc Heerenveen, zo maakt de Leeuwarder Courant vrijdagmiddag bekend. De Friese club is op zoek naar een opvolger voor Kees van Wonderen, al is het niet honderd procent uitgesloten dat laatstgenoemde bij de club blijft.

Woensdag maakte Arjen de Boer, Heerenveen-watcher bij Omroep Fryslân, bekend dat de club nadenkt over een samenwerking met Steijn of John van den Brom. Directeur Ferry de Haan heeft vrijdag bevestigd dat de club inderdaad gesprekken heeft gevoerd met Steijn.

BREAKING NEWS: Maurice Steijn in gesprek met de directie van sc Heerenveen over mogelijk hoofdtrainerschap bij Heerenveen. Foto genomen in Wolvega. ?? pic.twitter.com/6DUlbwIkS6 — Melle (@MelleDekker) March 8, 2024

Op X gaat een afbeelding rond van Steijn. Hij staat in een zaal, waar ook een diapresentatie te zien is van Heerenveen. ‘Koers naar Europa’ staat er op het beeldscherm. Volgens Melle Dekker, die het bericht heeft geplaatst, is de foto gemaakt in Wolvega.

De Haan geeft toe dat de directie van de club heeft gesproken met Steijn. “We hebben inderdaad een kennismaking gehad. We wilden weten hoe hij naar voetbal en naar Heerenveen kijkt.”

Volgens De Haan ziet de eerder dit seizoen door Ajax ontslagen trainer een dienstverband bij de Friese club wel zitten. “Maurice was geïnteresseerd in ons verhaal. Het was een prima gesprek.”

Toch is het niet zeker of de huidige trainer van Heerenveen, Van Wonderen, na dit seizoen vertrekt uit het Abe Lenstra Stadion. “We praten met trainers en ook met Van Wonderen.”

“Het is te voorbarig om te zeggen dat hij niet gaat verlengen, er wordt snel een knoop doorgehakt. Dat gaat geen maanden meer duren”, tekent LC de woorden van De Haan op.

