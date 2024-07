Keert Sam Lammers terug in de Eredivisie? ‘We hebben met hem gesproken’

NEC zou zich graag willen versterken met Sam Lammers. Trainer Rogier Meijer vertelt aan De Gelderlander dat de club ook heeft gesproken met de 27-jarige spits, maar dat de komst van Lammers niet waarschijnlijk is.

Lammers staat momenteel onder contract bij het Schotse Rangers, waar hij nog tot medio 2027 vastligt. In de tweede helft van het afgelopen seizoen kwam hij op huurbasis uit voor FC Utrecht.

Dat deed de spits prima: in 20 officiële duels noteerde hij 11 goals en 1 assist. Inmiddels is hij dus teruggekeerd bij Rangers, maar NEC had hem graag vast willen liggen.

“Ik zou Sam er heel graag bij willen hebben, maar ik denk niet dat hij naar NEC komt”, aldus Meijer in gesprek met De Gelderlander. “We hebben met hem gesproken, maar hij heeft een andere keuze gemaakt.”

Momenteel heeft NEC met Koki Ogawa maar één echte spits. Zaterdag, tijdens de met 0-1 verloren oefenwedstrijd tegen Hertha BSC, viel de Japanner echter geblesseerd uit.

Na een duel met de tegenstander raakte de schouder van Ogawa uit de kom. De verwachting is daarom dat hij voorlopig niet in actie kan komen.

“Het uitvallen van Koki is een grote teleurstelling”, aldus Meijer. “Koki heeft schijnbaar ook een verleden met zijn schouder, maar dan wel langer geleden. Hij is er de eerste weken sowieso niet bij.” Het seizoen voor NEC begint op zaterdag 10 augustus, thuis tegen FC Twente.

