Keept Bijlow of Wellenreuther straks bij Feyenoord? ‘Dat kan je niet maken’

Feyenoord kent een luxeprobleem. De Rotterdammers hebben in Justin Bijlow en Timon Wellenreuther namelijk twee prima keepers in huis. Omdat eerstgenoemde (weer) met een blessure kampt en de Duitser zich op indrukwekkende wijze manifesteert in Rotterdam, loeit de vraag steeds meer op welke van de twee straks - als Bijlow weer fit is - eerste keeper is. Ook Studio Voetbal ontbrandt in die discussie.

“Wat zou je doen?”, vraagt Van der Vaart aan Van Hooijdonk. “Als je Bijlow en hem hebt? Op dit moment Wellenreuther”, zo is de mening van de voormalig Ajacied. “Je kan het bijna niet meer maken om hem eruit te halen.”

“Het zou wel reëel zijn om Wellenreuther nu te laten staan”, haakt Arno Vermeulen in. Bijlow viel in het duel met AZ (0-1 winst) geblesseerd uit. Het bleek een kuitblessure te zijn.

Sindsdien miste Bijlow de gewonnen competitieduels met Sparta (2-0), RKC (1-0) en Almere City (0-2). Ook de halve finale in de KNVB Beker moest hij aan zich voorbij laten gaan. Bovendien keek hij toe hoe Wellenreuther op voortreffelijke wijze zijn doel verdedigde in het Europese tweeluik met AS Roma (1-1, tweemaal).

Wat opvalt is dat Wellenreuther - behoudens twee treffers van AS Roma - binnen de eigen landgrenzen nog geen tegentreffer incasseerde. Maar ook in de return met de Italianen maakte de Duitse sluitpost grote indruk, in het bijzonder door één bepalende ingreep.

In minuut 120 van de verlenging kreeg Romelu Lukaku nog een grote kans namens de Romeinen. Hij schoot met zijn rechter hard op doel en de bal leek onderweg naar het zijnet, maar met zijn vingertoppen wist Wellenreuther een penaltyreeks af te dwingen. Die werd niet gewonnen, ondanks dat de sluitpost wel een penalty van Lukaku wist te keren.

Die bewuste redding herinnert Van der Vaart zich ook. “Echt geweldig”, spreekt de analyticus vol lof. Uiteindelijk mengt ook oud-Feyenoorder Pierre van Hooijdonk in de discussie. Hij is het met Vermeulen eens dat het niet raar zou zijn om Wellenreuther te laten staan.

Toch durft de voormalig spits niet te stellen wie straks, als Bijlow hersteld is, het Rotterdamse doel verdedigt. “Toch denk ik dat als Bijlow weer fit is, dat hij gewoon weer de eerste keeper is”, besluit hij het onderwerp.

