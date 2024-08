Kassa rinkelt in Nijmegen: NEC ontvangt miljoenen voor toptransfer Ferdi Kadioglu

De transfer van Ferdi Kadioglu naar Brighton & Hove Albion is schitterend nieuws voor NEC. De Nijmegenaren bedongen bij zijn verkoop in 2018 aan Fenerbahçe een doorverkooppercentage van tien procent en dat levert de club nu miljoenen op.

Eerder op de dag werd bekend dat Kadioglu zijn transfer naar Brighton te pakken heeft. Alleen de medische keuring scheidt de Turks international nog van een vijfjarig contract bij de club uit de Premier League. The Seagulls maken dertig miljoen euro over naar Fenerbahçe, zo maakte onder meer Fabrizio Romano bekend.

De Telegraaf meldt later op de avond dat NEC een doorverkooppercentage van tien procent heeft bedongen, bovenop de transfersom van 1,5 miljoen euro. Dat houdt in dat NEC, inclusief de solidariteitsbijdrage, ongeveer 3,5 miljoen euro zal incasseren van Fenerbahçe.

De totale opbrengst voor NEC komt daarmee op ongeveer vijf miljoen euro te liggen. Afgelopen seizoen verkocht NEC zijn sterspeler Magnus Mattsson voor vijf miljoen euro aan FC Kopenhagen. Het is daarmee de vraag of Kadioglu of Mattsson het uitgaande transferrecord voor NEC te pakken heeft.

De top vijf van uitgaande NEC-transfers wordt gecompleteerd door Björn Vleminckx, Jasper Cillessen en Ibrahim Cissoko. Voormalig Eredivisie-topscorer Vleminckx vertrok voor 3,3 miljoen naar Club Brugge, Cillessen voor 3,23 miljoen naar Ajax en Cissoko voor 3 miljoen naar Toulouse.

Het zijn sowieso financieel mooie dagen voor NEC. Eerder op de avond maakte FC Twente de langverwachte komst van Bart van Rooij wereldkundig. De verdediger levert NEC ongeveer één miljoen euro op.

Eerder deze transferperiode incasseerde NEC een half miljoen euro van Las Palmas voor Cillessen, terwijl Pedro Marques drie ton opleverde bij zijn transfer naar Apollon Limassol. Daartegenover stonden de uitgaven voor Rober González (1,2 miljoen, Real Betis) en Basar Önal (1 miljoen, De Graafschap).