Karim El Ahmadi ziet beste speler van De Klassieker niet bij Ajax, maar bij Feyenoord

Karim El Ahmadi vindt dat de beste speler van de Klassieker aan de kant van Feyenoord stond. Zondag was Ajax met 2-1 te sterk voor zijn aartsrivaal door treffers van Brian Brobbey en Kenneth Taylor. Namens de Rotterdammers scoorde de teruggekeerde Quinten Timber, die volgens El Ahmadi liet zien ‘de beste speler op het veld’ te zijn.

Brian Brobbey is door het publiek verkozen tot KPN Man of the Match, ondanks dat Kenneth Taylor de winnende treffer aantekende. Presentator Jan Joost van Gangelen benadrukt voor de camera van ESPN dat de stembus al sloot voordat de middenvelder voor de 2-1 zorgde.

Perez laat weten dat Brobbey en Taylor voor hem allebei geen Man of the Match zouden zijn. “Voor mij is het echt Hato.” Kees Kwakman sluit zich aan bij zijn collega, en vindt ook Jordan Henderson zeer sterk spelen.

Karim El Ahmadi vindt dat de beste speler niet bij Ajax, maar bij Feyenoord liep. “Voor mij was het Timber. Hij liet de tweede helft echt wel zien dat hij de beste speler van het veld is”, aldus de analist.

Timber raakte begin januari geblesseerd tijdens het trainingskamp in Marbella en hij keerde zondag voor het eerst weer terug op het veld. Hij was belangrijk voor Feyenoord: de middenvelder tekende de 1-1 aan én hij was direct betrokken bij meerdere, gevaarlijke aanvallen.

Uiteindelijk kon Feyenoord de 1-1 niet over de streep trekken, want diep in blessuretijd was het Taylor die op aangeven van Anton Gaaei voor de beslissende 2-1 zorgde.

Door de nederlaag lijkt de ploeg van trainer Brian Priske de tweede plek in de Eredivisie te kunnen vergeten. De achterstand op Ajax liep op tot twaalf punten, terwijl de Amsterdammers bovendien nog een wedstrijd tegoed hebben.