'Karim Benzema denkt aan vervroegd voetbalpensioen en kan terugkeren bij oude liefde'

In de zomer van vorig jaar streek Karim Benzema met torenhoge verwachtingen neer in Saudi-Arabië, waar hij een contract tekende voor drie jaar. De enkelvoudig Ballon d'Or-winnaar had even nodig om te aarden, maar geldt anderhalf jaar na zijn komst als een van dé attracties van de nationale competitie. Aan het avontuur komt volgend jaar mogelijk vroegtijdig een einde.

Benzema speelt namelijk met het idee om zijn schoenen aan de spreekwoordelijke wilgen te hangen, zo weet het Spaanse Relevo. Hij zette bij Ittihad Club zijn handtekening onder een contract tot de zomer van 2026, maar overweegt deze verbintenis niet uit te dienen.

De Fransman begint de dagelijkse sleur met trainingen in de avonduren - in Saudi-Arabië is het overdag te warm voor activiteiten als voetbal - beu te worden. Bovendien zou ook mentale vermoeidheid de 36-jarige Benzema parten spelen.

Na een moeilijke start heeft de steraanvaller inmiddels volledig zijn draai gevonden in de oliestaat. In het lopende Saudi Pro League-seizoen staat de teller na tien duels op evenveel treffers en drie assists. Desondanks staat Ittihad naar verluidt niet volledig onwelwillend tegenover een bijtijds afscheid.

Op die manier zou de Saudische topclub namelijk een flinke smak salaris besparen. Volgens Relevo betreft het zelfs een bedrag van rond de honderd miljoen euro.

Bovendien blijft Benzema hoe dan ook aan de club en diens competitie verbonden als ambassadeur. Als uithangbord van de Saudi Pro League zou de superspits minder nadrukkelijk in beeld komen, maar nog altijd de belangen van de league behartigen.

Het is een rol die Benzema ook namens zijn voormalig werkgever Real Madrid kan gaan uitvoeren. Ook Florentino Pérez, president van de Koninklijke, hoopt zijn voormalig succesaankoop namelijk te strikken als ambassadeur. Vanuit die hoedanigheid kan Benzema de Madrileense topclub aan populariteit helpen in Saudi-Arabië.