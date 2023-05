Kampioen Napoli bekroont historische week met krappe zege op Fiorentina

Zondag, 7 mei 2023

Kersvers kampioen Napoli heeft in eigen huis een krappe overwinning geboekt. Fiorentina hield lang stand, maar kon niets doen aan de late strafschop van Victor Osimhen: 1-0. De spits miste eerder in de tweede helft de eerste strafschop die Napoli kreeg. Het kampioenschap werd donderdag officieel binnengehaald en dat leidde tot de nodige wijzigingen in de basisopstelling. Zo begonnen Khvicha Kvaratskhelia, Piotr Zielinski, Matteo Politano, Stanislav Lobotka en Alex Meret op de bank. Osimhen begon wél aan de wedstrijd. Sofyan Amrabat stond aan de aftrap bij Fiorentina, dat nu achtste staat.

Bijzonderheden

Het eerste echte gevaar van de wedstrijd kwam op naam van Luka Jovic. De spits van Fiorentina zag zijn kopbal in de handen van Napoli-goalie Pierluigi Gollini belanden. Jovic kwam ogenblikken later opnieuw in kansrijke positie terecht, maar ook op het schot van de Serviër had Gollini een antwoord. Met name Osimhen liet zich vlak voor rust nog gelden met een kopbal en een schot, die respectievelijk over en naast gingen. Vlak na rust kreeg Osimhen zijn grootste kans tot dat moment. Een slechte inspeelpass van Pietro Terracciano op Amrabat leidde tot een overtreding van de Marokkaan op Lobotka, waardoor een strafschop volgde.

??????, Osimhen niet! ????? Napoli krijgt direct na rust een giga kans op de voorsprong, maar de normaal zo zekere Victor Osimhen mist vanaf elf meter ??#ZiggoSport #SerieA #NapoliFiorentina pic.twitter.com/BwxwkyAhvH — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 7, 2023

Terracciano maakte zijn fout echter goed met een knappe redding. Na ruim een uur spelen was opnieuw Osimhen tweemaal dicht bij de openingstreffer. Allereerst kwam de Nigeriaan nét tekort om een voorzet van Mathías Olivera binnen te lopen, waarna zijn lob enkele minuten later tegen de lat stuiterde. Met zo'n twintig minuten te gaan kreeg Napoli zijn tweede strafschop van de middag, na een overtreding van Nicolás González op invaller Kvaratskhelia. Osimhen faalde dit keer niet: 1-0. González kreeg nog de ultieme gelegenheid om zijn fout goed te maken, maar schoot in kansrijke positie naast. Beide ploegen werden in het slot nog dreigend, al veranderde dat niets aan de stand.

Daar is 'ie dan toch! ? Victor Osimhen krijgt wéér de kans vanaf elf meter en schiet dit keer wel binnen ?? Napels ontploft bij de nieuwe tussenstand: Napoli - Fiorentina: 1-0 ??#ZiggoSport #SerieA #NapoliFiorentina pic.twitter.com/udQYb9lQ9H — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 7, 2023

Napoli - Fiorentina 1-0

48' Victor Osimhen (gemiste strafschop)

72' 1-0 Victor Osimhen (strafschop)