Kabelaars ‘teleurgesteld’ in mediadeal ESPN: ‘Hier ontstaat kartelvorming’

Dinsdag, 10 oktober 2023 om 15:45 • Lars Capiau • Laatste update: 15:50

Het consortium van telecompartijen VodafoneZiggo, Delta Fiber, KPN en Odido is 'teleurgesteld' en 'verbaasd' over de nieuwe mediadeal van de Eredivisie CV met ESPN. Het huidige contract met de Amerikaanse uitzender loopt nog tot medio 2025, wat nu met vijf jaar verlengd is. Met de deal is naar verluidt zo'n 1,7 miljard euro gemoeid.

De kabelaars zijn derhalve teleurgesteld, melden ze in een statement. Ze lieten eerder al weten dat er volgens hen geen sprake is geweest van een eerlijk biedingsproces. Daartoe stapten ze naar de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die al heeft laten weten het verzoek van de kabelaars nog steeds in beraad te hebben.

"Of dit besluit houdbaar is zal namelijk nog moeten blijken”, laat een woordvoerder van het consortium zich optekenen. "We hebben ACM gevraagd deze onderhandse gunning te toetsen op het mededingingsrecht. De clubs hebben besloten hun (uitzend)rechten collectief te verkopen via de ECV, waardoor kartelvorming ontstaat."

"Er zou om die reden sprake moeten zijn van een transparant biedingsproces. Dat heeft nu niet plaatsgevonden", luidt het statement. "Het is teleurstellend om te zien dat de clubs nu kiezen voor een bod waarbij een groot deel van de inkomsten in de zakken van Amerikaanse aandeelhouders verdwijnt in plaats van dat ze naar de clubs zelf vloeien."

"Wij hebben de clubs laten weten dat zij gegarandeerd een bedrag van 180 miljoen euro netto per jaar tegemoet kunnen zien indien zij met het consortium in zee gaan." Met de deal van ESPN ter waarde van 1,7 miljard, die vijf jaar strijkt, zullen de clubs jaarlijks meer verdienen.

Voor de Keuken Kampioen Divisie en de Azerion Vrouwen Eredivisie Vrouwen betekent de deal met ESPN goed nieuws. Vanaf 2024 worden alle wedstrijden in die divisies rechtstreeks uitgezonden op de zender. Of dat ook geldt voor samenvattingen van Eredivisie-wedstrijden, nu nog in handen van de NOS, is onzeker.

Reactie ESPN

In een reactie laat de Amerikaanse zender weten zeer verheugd te zijn met de beklonken deal. "We zijn blij dat de clubs unaniem hun vertrouwen hebben uitgesproken in de samenwerking die we met elkaar hebben. We blijven met ESPN graag de verbindende factor voor voetbalminnend Nederland, door het totale Nederlandse clubvoetbal bij de mensen thuis te brengen.”