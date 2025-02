Juventus spoelt PSV-kater enigszins weg met vierde Serie A-zege op rij

Juventus heeft zondagavond een overwinning geboekt in de Serie A. In dezelfde week dat de ploeg van Thiago Motta door PSV werd uitgeschakeld in de Champions League, werd Cagliari met 0-1 verslagen. Dusan Vlahovic was de matchwinner. Nummer vier Juventus profiteert zodoende optimaal van het puntenverlies van concurrent Lazio, dat niet verder kwam dan 0-0 tegen Venezia.

Juventus, waar Vlahovic vrij opvallend de voorkeur kreeg boven Randal Kolo Muani en Teun Koopmeiners in de basis startte, begon sterk. Na een reeks hoekschoppen opende Vlahovic de score in de twaalfde minuut. De spits profiteerde van een slechte terugspeelbal, omspeelde doelman Elia Caprile en tikte met links net hard genoeg binnen: 0-1.

Juventus bleef de dominante ploeg, al ging het niet goed genoeg met zijn kansen om. Zo redde Caprile op pogingen van Kenan Yildiz, Francisco Conceição en opnieuw Yildiz. Ook Koopmeiners kreeg een kans, maar het ontbrak bij de poging van de Nederlander aan overtuiging en zijn kopbal vloog naast.

Cagliari wist daar bijzonder weinig tegenover te stellen, en na rust overtuigde ook Juventus niet. Door de minimale voorsprong bleef het wel spannend. Cagliari wist echter weinig voor elkaar te krijgen met de weinige spelhervattingen die het kreeg.

Een klein kwartier voor tijd ontsnapte Vlahovic uit de rug van de Cagliari-defensie. De Serviër werd op het moment van uithalen overduidelijk in zijn rug geduwd door Sebastiano Luperto, maar zowel de arbiter als de VAR liet het voorval gaan. Totaal uit balans kwam Vlahovic nog wel tot een schot, waar hij door de duw geen richting aan kon meegeven.

In de slotfase vestigde Cagliari zijn hoop op de 36-jarige invaller Leonardo Pavoletti. De supporters geloofden er weer enigszins in, maar naast een net niet-schot van Gabriele Zappa en een gevaarlijke voorzet van ex-Ajacied Razvan Marin kwamen de eilandbewoners niet.

Zodoende kent Juventus een uitstekende fase in de Serie A. Voor de overwinning op Cagliari werden ook Inter, Como en Empoli aan de zegekar gebonden.