Juventus speelt niet groots en krijgt heel laat deksel op de neus bij Lecce

Juventus heeft zondagavond andermaal averij opgelopen in de Serie A. La Vecchia Signora speelde niet groots op bezoek bij Lecce, nam desalniettemin de leiding, maar zag de degradatiekandidaat in de absolute slotfase langszij komen: 1-1. Teun Koopmeiners stond de hele wedstrijd binnen de lijnen, maar wist zijn stempel niet te drukken.

Met het oog op de blessures van Arkadiusz Milik en met name Dusan Vlahovic kampt Juventus-trainer Thiago Motta met een heus spitsenprobleem. De oud-middenvelder experimenteerde al verschillende met spelers in de punt van de aanval als vervanger, waaronder Teun Koopmeiners en Weston McKennie, maar stelde zondagavond Timothy Weah op als centrumspits. Koopmeiners startte eveneens, maar dan op de positie achter de Amerikaan.

Het eerste gevaar in Lecce werd gecreëerd door een buitenspeler. Kenan Yildiz gaf voor en verwachtte vermoedelijk dat iemand hem een assist zou bezorgen, maar op miraculeuze wijze kreeg Khéphren Thuram de bal er niet in.

In minuut 25 dacht Juventus alsnog de leiding te pakken. Weah was de gelukkige, maar 'de zoon van' stond in aanloop naar de treffer buitenspel. Zo gingen de ploegen met een 0-0 tussenstand de kleedkamers in.

In het begin van het tweede bedrijf wist de thuisploeg een aantal keer gevaarlijk te worden. Middenvelder Manuel Locatelli en doelman Mattia Perin wisten de schade beperkt te houden namens Juve.

Ruim twintig minuten voor tijd was daar dan toch de openingstreffer en het waren de bezoekers die de leiding namen. Koopmeiners speelde Andrea Cambiaso in en zag vervolgens hoe het schot van de wingback totaal van richting veranderd werd door een Lecce-verdediger en achter doelman Wladimiro Falcone in het net plofte: 0-1.

Snel na het breken van de ban hoopte Koopmeiners de score meteen te verdubbelen. Ditmaal was Falcone niet kansloos en dus kon de keeper zijn vingertoppen achter de bal krijgen. In de slotfase bontste Lecce nadrukkelijk op de gelijkmakersdeur en deze zou uiteindelijk dan ook opengaan.

Een teruggetrokken voorzet vanaf links van Nikola Krstovic werd door Ante Rebic binnengelopen: 1-1. Zo zag Juventus de driepunter in rook opgaan en moest het toezien hoe het verder achterop raakte in de Italiaanse titelstrijd.