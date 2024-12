Juventus redt punt, maar blameert zich mede door treffer Jay Idzes tegen hekkensluiter

Juventus heeft zich zaterdagavond geblameerd tegen hekkensluiter Venezia. De ploeg van trainer Thiago Motta was door een treffer van Jay Idzes hard op weg naar een 1-2 nederlaag, maar een strafschop in blessuretijd zorgde ervoor dat de ploeg uit Turijn dit seizoen ongeslagen blijft in de Serie A: 2-2. Het is alweer het tiende gelijkspel van Juventus dit seizoen, met de zesde plaats tot gevolg. Venezia pakt een waardevol puntje, maar zal toch stevig balen.

Teun Koopmeiners stond op 10 bij Juventus, waar de aanval verder bestond uit vleugelspelers Timothy Weah en Kenan Yildiz en spits Dusan Vlahovic. Weston McKennie en Khéphren Thuram vormden het blok op het middenveld. Bij Venezia was Joel Pohjanpalo de enige spits. Ook Idzes en ex-Volendammers Gaetano Oristanio en Filip Stankovic verschenen aan de aftrap.

Juventus hanteerde in de openingsfase een laag tempo. De bal werd vooral achterin rondgespeeld, terwijl Venezia loerde op de counter. Na een kleine twintig minuten kwam Juventus plotseling op voorsprong. Een hoekschop van Koopmeiners belandde op het hoofd van Thuram, die doorkopte richting tweede paal en een assist achter zijn naam kreeg toen Federico Gatti binnenwerkte: 1-0.

Venezia kreeg rond het half uur twee prima mogelijkheden op de gelijkmaker. Oristanio gaf voor op Pohjanpalo, die perfect teruglegde op Magnus Andersen. De Deen probeerde het met een halve volley, die uiteenspatte op de lat. Gianluca Busio dacht een minuut later alsnog voor de 1-1 te zorgen, ware het niet dat Thuram zich op het allerlaatste moment voor de bal gooide.

Vlak na rust leek Juventus de wedstrijd vroegtijdig te beslissen, toen een hoekschop van Koopmeiners opnieuw werd doorgekopt door Thuram en Yildiz binnenwerkte. Ditmaal ging er echter een streep door de treffer, wegens hands van Yildiz. Thuram schoot ogenblikken later op de bovenkant van de lat.

Vervolgens kwam Venezia volledig terug in de wedstrijd. Een heerlijke voorzet vanaf de rechterkant van Francesco Zampano belandde perfect tot bij Mikael Ellertsson, die overtuigend afwerkte bij de tweede paal.

Het werd nog erger voor Juventus. Uit een vrije trap van voormalig Juve-speler Hans Nicolussi Caviglia kopte voormalig Go Ahead Eagles-verdediger Idzes fraai raak in de verre hoek: 1-2. Juve ontsnapte vervolgens diep in blessuretijd. Antonio Candela maakte hands, Vlahovic schoot de penalty binnen: 2-2.