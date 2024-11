Juventus neemt voor rust afstand van Udinese en komt op gelijke hoogte met Inter

Juventus heeft zaterdagavond weten af te rekenen met Udinese. De ploeg van trainer Thiago Motta zegevierde met 0-2 in Udine, dankzij een eigen doelpunt van ex-Spartaan Maduka Okoye en een goal van Nicolò Savona. Juventus staat nu in punten gelijk met nummer twee Inter, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft.

Bij Udinese moest Jurgen Ekkelenkamp het doen met een plek op de bank. Dat gold ook voor de andere ex-Ajacied, Lorenzo Lucca. Aan de kant van Juventus stond Teun Koopmeiners op 10, achter diepe spits Dusan Vlahovic. Timothy Weah en Kenan Yildiz stonden op de flanken.

Het kwaliteitsverschil werd vrijwel direct duidelijk en Juventus liet na al vroeg op voorsprong te komen. Na een goede actie van Savona kreeg Khéphren Thuram een schietkans, die hij verkwanselde door over te schieten.

Thuram wist zich even later wel in positieve zin te onderscheiden. Het jongere broertje van Inter-spits Marcus speelde een verdediger door de benen en trof de binnenkant van de paal, waarna hij het geluk had dat zijn inzet via Okoye alsnog over de doellijn belandde: 0-1.

Udinese gaf echter niet op en kreeg al snel de kans op de 1-1, ware het niet dat Michele Di Gregorio katachtig redde op een inzet van Udinese-aanvaller Keinan Davis.

De tweede treffer viel nog voor rust en leek erg op de eerste. Yildiz begon aan een solo en zag zijn schot dusdanig van richting veranderd worden, dat zijn inzet op de binnenkant van de paal belandde. Savona was er als de kippen bij om Juventus uit de rebound op 0-2 te zetten.

Vlak na rust dacht Davis alsnog te scoren, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens een duwtje in de rug van Juve-verdediger Federico Gatti. Udinese slaagde er ondanks enkele dreigende momenten niet in de spanning terug te brengen. De thuisploeg kwam bovendien goed weg toen een inzet van Vlahovic ternauwernood gekeerd kon worden door Okoye.

Lucca kwam het dichtst bij voor Udinese, maar de invaller kopte keihard tegen de lat. Vlak voor tijd kreeg Koopmeiners de kans om eindelijk zijn eerste treffer voor Juventus te maken, maar de Oranje-international loste een matig schot dat gekeerd werd door Okoye.