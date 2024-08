'Juventus laat Federico Chiesa voor schijntje naar FC Barcelona vertrekken'

FC Barcelona hoopt zich in de komende dagen te versterken met Federico Chiesa, zo meldt AS. De Catalaanse grootmacht kan de buitenspeler voor een gunstig bedrag overnemen van Juventus, dat bereid is akkoord te gaan met een bedrag rond de tien miljoen euro.

Chiesa heeft een contract tot volgend jaar zomer bij Juventus en de club wil koste wat kost voorkomen dat de aanvaller transfervrij vertrekt. Bij een transfervrije status staat Inter naar verluidt klaar om Chiesa gratis in te lijven.

Mede daarom is men bereid om Chiesa voor tien miljoen euro te laten gaan. Dat bedrag is een schijntje van zijn huidige marktwaarde, die door Transfermarkt geschat wordt op 35 miljoen euro.

Barcelona heeft inmiddels positieve gesprekken gevoerd met zowel de zaakwaarnemer van Chiesa, Fali Ramadani, als Juventus. Vanuit Italië is men positief gestemd over het laten slagen van de deal, zo klinkt het.

Chiesa is bij Juventus een van de grootverdieners met een netto jaarsalaris van vijf miljoen euro. Om ruimte te maken in de financiële huishouding onderhandelde de club de afgelopen weken al met verschillende Europese topclubs.

Zo was er contact met Chelsea, dat een ruildeal met Raheem Sterling voorstelde, en verscheen ook Manchester United op de radar. Daarnaast zag AS Roma een gewenste versterking in de Italiaans international.

Bij Barcelona is men al een tijdje op zoek naar versterking voor de linkervleugel. De club had zijn hoop gevestigd op de komst van Nico Williams, maar zag de Spanjaard afhaken. Chiesa wordt nu gezien als goedkoper alternatief.

Juventus is bereid zijn oorspronkelijke vraagprijs van ongeveer vijftien miljoen euro te verlagen naar tien miljoen euro. Chiesa kan bij Barcelona een salaris opstrijken dat iets lager ligt dan wat hij nu verdient. De aanvaller heeft zijn goedkeuring al gegeven voor de transfer.

Chiesa is onder Thiago Motta niet verzekerd van zijn plek in het elftal en komt bij Barcelona in een spelsysteem terecht dat hem ligt. De buitenspeler kan beide flanken bezetten in het 4-2-3-1-systeem van Hansi Flick.