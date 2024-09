Juventus kondigt terugkeer van Giorgio Chiellini aan

Giorgio Chiellini keert terug bij Juventus, zo maakt de Italiaanse grootmacht bekend. De oud-verdediger, die in zijn actieve loopbaan 561 keer uitkwam voor la Vecchia Signora, gaat aan de slag als Head of Football Institutional Relations.

Chiellini gaat zich in zijn nieuwe rol bemoeien met de relaties tot nationale en internationale voetbalbonden. De Italiaan treedt op 16 september officieel in dienst en gaat verantwoording afleggen aan CEO Maurizio Scanavino.

"Zijn achtergrond binnen de jeugdopleiding vult zijn ervaring als speler, aanvoerder en Juventus-legende aan", valt te lezen op de clubsite. "Giorgio is altijd onderdeel gebleven van Juventus: in zijn hart, in zijn ziel en in de waarden die hij altijd heeft uitgedragen. Op én buiten het veld."

Chiellini was voor het laatst actief als speler bij Los Angeles FC in de Major League Soccer, het hoogste niveau van de Verenigde Staten. Daar liep zijn contract eind vorig jaar af. Chiellini keerde vervolgens al vrij snel terug naar Europa om zich te oriënteren op een functie bij Juventus.

Chiellini kende een grootse carrière als profvoetballer. Met Juventus won hij negen landstitels en vijf nationale bekers. Zijn grootste prijs was echter het Europees kampioenschap dat hij in 2021 won met Italië.

Uiteindelijk zou Chiellini 561 wedstrijden spelen voor Juventus. De enige prijs die hij niet won met Juventus was de Champions League. Met de 117-voudig international achterin bereikte Juve twee keer de finale van het miljardenbal, maar FC Barcelona (2015) en Real Madrid (2017) bleken te sterk.