Juventus bekroont flitsend voetbal onder Thiago Motta met prachtige treffer

Juventus heeft zijn uitstekende seizoensstart in Italië maandag een vervolg gegeven. De ploeg van kersvers trainer Thiago Motta won op bezoek bij Hellas Verona probleemloos met 0-3. De tweede treffer, afgerond door Nicolò Savona, ontstond na fantastisch samenspel over diverse schijven.

Juventus begon sterk aan de wedstrijd. In de openingsfase miste Manuel Locatelli een behoorlijke kans, terwijl Nicolò Savona een buitenspeldoelpunt afgekeurd zag worden.

In de 28ste minuut opende Juventus alsnog op geldige wijze de score. Kenan Yildiz speelde de bal in de as van het veld naar Dusan Vlahovic, die in het drukke strafschopgebied precies genoeg tijd vond om de bal in het doel te prikken: 0-1.

Het tweede doelpunt van Juventus, vlak voor rust, zal Motta absoluut kunnen bekoren. Een vlotlopende aanval over diverse schijven eindigde met een rake kopbal bij de tweede paal van Savona. De afgemeten voorzet kwam van Samuel Mbangula: 0-2.



Kort na rust kreeg Juventus een penalty, toen Mbangula onderuit werd gelegd door een te late tackle van Jackson Tchatchoua. De strafschop werd feilloos benut door Vlahovic: 0-3.

Juventus speelde de wedstrijd daarna uit. Casper Tengstedt van Verona kreeg in de slotfase nog een goede schietkans, maar doelman Michele Di Gregorio voorkwam een eretreffer voor de thuisploeg.

Juventus neemt dankzij de overwinning de koppositie in handen in de Serie A. De ploeg van Motta is na twee speelronden opvallend genoeg de enige met zes punten.