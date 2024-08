Jurriën Timber start voor het eerst in ruim 12 maanden weer een Premier League-duel bij Arsenal

Jurriën Timber verschijnt zaterdag voor de tweede keer ooit aan de aftrap van een Premier League-duel. De Nederlandse verdediger start bij Arsenal op de linksbackpositie. Hij vervangt Oleksandr Zinchenko, die op de reservebank plaatsneemt.

Het is voor Timber zijn derde Premier League-duel ooit. Op 12 augustus 2023 maakte de voormalig Ajax-speler zijn debuut voor the Gunners, toen na vijftig minuten het noodlot toe sloeg. Met een zware knieblessure lag hij feitelijk het hele jaar uit de roulatie.

In de laatste speelronde van vorig seizoen, tegen Everton (2-1 winst), deed Timber twintig minuten mee. Maar nu, 12 maanden en 12 dagen later, maakt hij zijn rentree in competitieverband.

Timber zal opereren vanaf de linksbackpositie. Zijn collega-verdedigers zijn Gabriel, William Saliba en Ben White. Thomas Partey, Declan Rice en Martin Ødegaard vormen het middenveld.

Voorin neemt Gabriel Martinelli plaats pal voor de neus van Timber. Kai Havertz moet voorin voor de doelpunten zorgen, terwijl Bukayo Saka vanaf de rechterflank begint. Zomeraanwinst Riccardo Calafiori begint, net als Zinchenko, op de reservebank.

Premier League Arsenal ARS 2024-08-31T11:30:00.000Z 13:30 Brighton & Hove Albion BHA

Premier League Leicester City LEI 2024-08-31T14:00:00.000Z 16:00 Aston Villa AVL

Unai Emery heeft op de linksbackpositie bij Aston Villa geen ruimte voor een basisplek voor Ian Maatsen. De Nederlandse vleugelverdediger moet Lucas Digne voor zich dulden.

Opstelling Arsenal: Raya; Timber, Gabriel, Saliba, White; Rice, Ødegaard, Partey; Martinelli, Havertz, Saka.

Opstelling Aston Villa: Martínez; Digne, Torres, Konsa, Cash; McGinn, Onana, Tielemans; Bailey, Watkins, Rogers.