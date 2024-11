Jurriën Timber over de seizoenstart van Arsenal, het Nederlands elftal en Ajax

252 dagen. Zo lang ligt Jurriën Timber er vorig seizoen uit wegens een kruisbandblessure die hij oploopt in de eerste competitiewedstrijd van Arsenal. Na een lange revalidatie maakt de 23-jarige verdediger zijn rentree bij the Gunners in het laatste Premier League-duel van het seizoen. Hij heeft dan, inclusief het Nederlands elftal, 53 wedstrijden gemist. Niet vorig jaar, maar dít jaar is daarom naar eigen zeggen eigenlijk het debuutseizoen van Timber in ‘de NBA van het voetbal’. “Zo voelt het wel, ja. Het gaat goed, het lichaam voelt goed en ik voel me fit. Ik ben blij om er weer te zijn.”

Door Noël Korteweg en Jelle Kusters

Jurriën keert in september, net als zijn broer Quinten, terug in de definitieve selectie van het Nederlands elftal. De rechtspoot geeft dan aan dat hij zich af en toe nog wat stijfjes voelt. “Dat is nog steeds een beetje zo. Ik heb begin oktober een blessure gehad van drie à vier weken. Toen moest ik daarna direct tegen Liverpool spelen. Sindsdien is het eigenlijk non-stop geweest. Het is dus logisch dat je lichaam zich daaraan moet aanpassen. Maar het gaat goed, m’n lichaam voelt goed”, steekt Timber woensdagochtend van wal in Zeist.

“Dat er zoveel wedstrijden zijn is zwaar voor iedereen. Voor mij – iemand die een kruisbandblessure heeft gehad – is het eigenlijk nog steeds m’n eerste seizoen, dus is het ook heel normaal. Of ik dat inderdaad zo zie, dat dit mijn eerste jaar is? Dat ik in de Premier League speel wel, ja. Ik heb uiteindelijk natuurlijk maar één competitieduel gespeeld vóór mijn blessure. Het gaat goed, het lichaam voelt goed en ik voel me fit. Ik ben blij om er weer te zijn.”

Daar waar de ploeg van Mikel Arteta vorig seizoen na 11 wedstrijden op 24 punten staat, zijn er deze campagne na evenveel duels 19 punten verzameld. Timber heeft een logische verklaring voor de mindere seizoenstart. “Ik denk dat we een lastig begin hebben gehad met veel moeilijke wedstrijden. Er is heel veel gebeurd, niet altijd in ons voordeel. We hebben nu een flinke achterstand op Liverpool natuurlijk, maar er zijn nog veel wedstrijden te spelen waarin nog van alles kan gebeuren. Ik heb nog steeds heel veel vertrouwen in het team.”

“Het ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Zondag speelden we tegen Chelsea en zij zijn veel beter dan vorig jaar. Andere teams ontwikkelen zich ook, net als wij. We hebben dit seizoen wat momenten gehad waarin het even niet meezat. Dat moeten we achter ons laten. Nu gaan we weer door”, vervolgt Timber, die snapt dat veel spelers de Premier League ‘de NBA van het voetbal’ noemen.

“Er zijn zoveel lastige wedstrijden. Er zit geen makkelijk duel tussen. We hebben natuurlijk heel veel lastige uitwedstrijden gehad, maar ook de thuisduels zijn niet makkelijk. In de Premier League kan er van alles gebeuren. Wij moeten gewoon op onszelf focussen en onze wedstrijden winnen.”

Het Nederlands elftal

In september valt Jurriën net als Quinten in tegen zowel Bosnië en Herzegovina als Duitsland. Het zijn bijzondere beelden: twee tweelingbroers die samen in het Nederlands elftal spelen. “Ik kreeg leuke reacties daarop van mensen uit Nederland en Engeland. Iedereen vroeg hoe het was, want het is natuurlijk best wel speciaal dat je met je tweelingbroer in Oranje speelt. Dat is best bijzonder, dus het is logisch dat iedereen even vraagt hoe dat was”, aldus Timber.

Deze interlandperiode mag de rechtspoot hopen op een basisplaats nu onder anderen Nathan Aké en Micky van de Ven afwezig zijn. “Ik word eigenlijk op elke positie achterin gebruikt. Ik denk dat dat hier bij Oranje ook het geval gaat zijn. We missen inderdaad een paar linksbenige spelers, dus ik denk dat de bondscoach mij ook aan die kant gaat gebruiken. We gaan het zien. Ik ben overal beschikbaar achterin.”

De in Utrecht geboren Timber wordt vaak geroemd om zijn multifunctionaliteit. “Of ik in de jeugd ook al overal werd neergezet? Ik denk dat ik overal wel een beetje speelde. Niet per se heel veel op linksback zoals nu, maar ik kon altijd wel als back of centrale verdediger uit de voeten. Dat is altijd wel een voordeel geweest voor mij. Met de tijd word je ook gewoon slimmer en begin je het spel beter te zien. Het is een kwestie van volwassener worden en meer over het spelletje leren.”

Ajax

Jurriën volgt de verrichtingen van Quinten en zijn oude club Ajax logischerwijs op de voet. De zeventienvoudig international heeft de topduels van de Amsterdammers van de afgelopen periode nabesproken bij Oranje. “Dinsdagavond was ik even aan het praten met Quinten, Noa Lang en Jorrel Hato. Toen hadden we het een beetje over Feyenoord – Ajax en Ajax – PSV. Of Ajax weer terug is? Ja, honderd procent. Dat zei ik ook tegen Noa en Quinten”, lacht Timber.

De ex-Ajacied ging eerder dit seizoen op bezoek bij de Amsterdammers en sprak daar met Francesco Farioli. Timber kreeg gelijk een goed gevoel. “Of ik had verwacht dat Ajax het zo snel weer zo goed ging doen? Met deze trainer, ja. Ik had er meteen al een beeld bij. Hoe ik dat beeld kreeg? Gewoon het gevoel wanneer je met iemand praat en je dingen ziet en hoort. Van die spelers hoor je ook alleen maar goede verhalen en dan krijg je het gevoel dat het weer de goede kant op gaat.”

