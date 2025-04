Jurriën Timber ontbreekt ondanks glansrol tegen Real Madrid in UEFA Team van de Week

De UEFA heeft zijn Champions League-Team van de Week gepubliceerd. Borussia Dortmund, Inter, Paris Saint-Germain, Aston Villa en Arsenal leveren elk twee spelers af. Bayern München-winger Michael Olise completeert het elftal.

Op doel staat Gianluigi Donnarumma, die PSG met enkele wereldreddingen op de been hield tegen Villa. Nuno Mendes, die eenmaal trefzeker was in Birmingham, is de tweede vertegenwoordiger van de Fransen.

Namens Villa, dat één doelpunt tekortkwam om de verlenging te halen, zijn doelpuntenmakers Ezri Konsa en John McGinn opgenomen in het team van de UEFA.

Benjamin Pavard maakte uitgerekend tegen zijn ex-club Bayern München zijn eerste doelpunt voor Inter en ziet dat beloond worden met de rechtsbackpositie in het elftal. Pavard krijgt de voorkeur boven Arsenal-verdediger Jurriën Timber, ondanks diens glansrol tegen Real Madrid.

Pavards teamgenoot Lautaro Martínez, die eenmaal het net vond tegen Bayern, vormt het spitsenkoppel met Borussia Dortmund-ster Serhou Guirassy.

Guirassy tekende voor een hattrick tegen Barcelona, al was de 3-1 zege niet voldoende om de 4-0 nederlaag in Catalonië weg te poetsen. Dortmund-teamgenoot Pascal Gross is eveneens uitverkozen.

Uiteraard is er ook plek voor Declan Rice, die na zijn glansrol in de heenwedstrijd tegen Real Madrid opnieuw een puike prestatie afleverde in de return in Santiago Bernabéu. Centrale verdediger Jakub Kiwior ziet zijn afbeelding ook terug in het elftal, net als dus Olise.

De heenwedstrijden in de halve finales, Arsenal - PSG en Barcelona - Inter, worden op respectievelijk 29 en 30 april afgewerkt.

Champions League Team van de Week: Donnarumma; Pavard, Konsa, Kiwior, Mendes; Olise, Gross, Rice, McGinn; Lautaro, Guirassy.