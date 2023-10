Julian Nagelsmann debuteert als bondscoach van Duitsland met zege op VS

Zaterdag, 14 oktober 2023 om 23:05 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:09

Duitsland heeft de eerste interland onder bondscoach Julian Nagelsmann winnend weten af te sluiten. In en tegen de Verenigde Staten wonnen de Duitsers het oefenduel met 1-3. Het thuisland kwam via Christian Pulisic nog op voorsprong, maar via Ilkay Gündogan, Niclas Füllkrug en Jamal Musiala keerde Duitsland het duel om.

Nagelsmann koos ervoor om met Mats Hummels aan de wedstrijd te beginnen. Het was voor de verdediger zijn eerste interland sinds 2021. Ook voormalig Eredivisionist Robin Gosens mocht het vanaf de eerste minuut laten zien, evenals Pascal Groß. Hij maakte zijn basisdebuut, op de plek van de zieke Joshua Kimmich. Aan de kant van de Verenigde Staten begon PSV’er Sergiño Dest als linksback. Ricardo Pepi en voormalig Heracles Almelo-middenvelder Luca de la Torre startten allebei op de bank.

Al na iets meer dan tien minuten was die Mannschaft voor het eerst dicht bij de openingstreffer: Groß raakte de onderkant van de paal. Ook in de fase daarna waren de beste kansen voor Duitsland. Met name Niclas Füllkrug was twee keer dicht bij een doelpunt, maar beide keren bracht doelman Matt Turner redding.

Het was echter het thuisland dat de voorsprong pakte. Pulisic kreeg de bal aan de zijlijn, zette een goede versnelling in en besloot vanaf de rand van het strafschopgebied maar eens uit te halen. De bal verdween prachtig in de kruising: 1-0.

Het was vervolgens aan Duitsland om met een antwoord te komen, en dat gebeurde in de 38ste minuut. Leroy Sané probeerde Turner te omspelen, maar de doelman wist de bal weg te tikken. Die belandde echter voor de voeten van Gündogan, die simpel kon scoren: 1-1.

Direct na rust ging Duitsland door met aanvallen, in de hoop op voorsprong te komen. Gündogan en Füllkrug waren dicht bij de 1-2, maar beide keren bracht Turner redding. In de 58ste minuut viel die 1-2 echter alsnog, en Füllkrug was de gevierde man. Gosens zette hem oog in oog met de keeper, en de spits faalde niet.

Team USA werd vervolgens even gevaarlijk via Yunus Musah, die net over kopte. Een minuut later kwam Duitsland aan de andere kant van het veld wel weer tot scoren. Via de kluts kwam de bal bij Füllkrug terecht, hij gaf voor op Musiala en laatstgenoemde kon simpel binnentikken: 1-3. Dat bleek ook de eindstand, want in de slotfase werden er nauwelijks kansen meer gecreëerd.

????| GOAL: Beautiful goal from Pulisic to give USA the lead. USA 1-0 Germanypic.twitter.com/c7lH8qQbn0 — CentreGoals. (@centregoals) October 14, 2023