Julián Carranza rondt overstap af en is officieel speler van Feyenoord

Julián Carranza is definitief speler van Feyenoord. Nadat de 24-jarige spits donderdag al in Rotterdam was gearriveerd om de formaliteiten af te ronden, zijn nu ook alle handtekeningen gezet. Carranza tekent voor xxx jaar en komt over van Philadelphia Union, dat geen transfersom ontvangt.

De bevestiging van Carranza's komst hing al enige tijd in de lucht. Op 14 juni meldde Voetbal International dat de Feyenoord de Argentijn 'voor 99 procent zeker binnen had', alleen moest de Major League Soccer toen nog goedkeuring geven voor de transfer. Dat is nu het geval.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Feyenoord neemt Carranza zo kosteloos over van Philadelphia, waar de spits nog tot eind december vastlag. Mogelijk hebben de Amerikanen wel een doorverkooppercentage bedongen.

Carranza moet in De Kuip de concurrentie aangaan met Santiago Gimenez en Ayase Ueda, al is het van eerstgenoemde niet zeker of hij nog vertrekt. Carranza is de vijfde officiële aanwinst deze zomer, na Gijs Smal (FC Twente), Anis Hadj-Moussa (Patro Eisden), Chris-Kévin Nadje (Versailles) en Aleks Zekovic (Angers)

Met Carranza haalt Feyenoord een gepokt en gemazelde doelpuntenmaker binnen. Namens Philadelphia kreeg de rechtspoot de bal in 95 officiële duels 43 maal tegen de touwen.

Eerder kwam Carranza uit voor Inter Miami en Banfield in zijn geboorteland. Ook kwam hij tweemaal uit voor Argentinië Onder 23.

Een deel van de selectie van Feyenoord heeft zich afgelopen maandag al gemeld op het trainingscomplex om te beginnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het andere deel, behalve uiteraard de spelers met interlandverplichtingen, meldt zich aankomende maandag. Naar verwachting sluit Carranza zo snel mogelijk aan.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Feyenoord-nieuws? Word nu lid van het Feyenoord Zone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties