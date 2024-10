Jürgen Klopp gaat per 1 januari 2025 weer aan de slag in de voetballerij, zij het niet als trainer. De Duitse topcoach treedt volgend jaar in dienst als 'Wereldwijd Hoofd Voetbal' bij de Red Bull-franchise, zo meldt het concern zelf. Bovendien blijkt uit een clausule in het contract dat Klopp een nieuw avontuur als hoofdtrainer nog niet uit het hoofd heeft gezet.

Daarmee komt er na een half jaar al een einde aan de sabbatical die Klopp zou nemen na zijn afscheid bij Liverpool afgelopen zomer. De keuzeheer verliet the Reds vóór het einde van zijn contract, omdat hij niet langer de energie had om trainer te zijn van de topclub.

Om zichzelf weer op te laden, zou Klopp daarom voor onbepaalde tijd afscheid nemen van het profvoetbal. Met die gedachte in het achterhoofd wees hij eerder nog een voorstel van de Amerikaanse voetbalbond af.

Over een kleine drie maanden komt er dus alsnog een einde aan de rustperiode van Klopp. Bij Red Bull gaat hij de titel 'Global Head of Soccer' dragen.

Vanuit die functie zal hij onder meer gelden als adviseur voor de Red Bull-teams in Leipzig, Salzburg, New York, etc. Deze clubs krijgen toegang tot zijn expertise op het gebied van 'trainerszaken, spelfilosofie, ontwikkeling, transfers en meer', zo weet Sky Sport Deutschland.

Klopp zou een contract hebben getekend voor de 'lange termijn'. Toch bestaat de kans dat hij het Red Bull-concern al vroegtijdig achter zich laat, gezien een bijzondere clausule in de verbintenis.

Klopp kan het bedrijf namelijk op ieder moment verlaten indien de Duitse voetbalbond zich meldt voor hem. Mocht de positie van hoofdtrainer bij die Mannschaft vrijkomen, is de toptrainer dus mogelijk gezien.