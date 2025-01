Joshua Zirkzee krijgt hartverwarmende steun van ploeggenoot bij Manchester United: 'Ik had liever daar gestaan'

Bruno Fernandes heeft in een interview met talkSPORT zijn medeleven uitgesproken voor Joshua Zirkzee. De Nederlandse spits werd onlangs vroegtijdig gewisseld en vervolgens uitgefloten door de fans van Manchester United.

Zirkzee liep vorige week, tijdens de wedstrijd tussen Manchester United en Newcastle United (0-2), na zijn wissel richting de spelerstunnel omdat hij zijn tranen niet kon bedwingen. De 23-jarige spits werd na 33 minuten al gewisseld door manager Rúben Amorim.

Afgelopen zondag stond de kraker tegen rivaal en koploper Liverpool op het programma. Vooraf werd Manchester United weinig kans voorspeld, maar the Red Devils bewezen dat het treffen met Liverpool altijd een wedstrijd op zich is.

Door doelpunten van Lisandro Martínez en Amad Diallo vocht het elftal van Amorim zich naar een knap 2-2 gelijkspel op Anfield. Zirkzee kwam in de slotfase in de ploeg, nadat hij vanaf de reservebank toekeek hoe Fernandes een uitstekende wedstrijd op de mat legde.

De Portugese aanvoerder bediende ex-Ajacied Martínez - die vlammend binnenschoot - met een listige steekbal en kreeg zo een assist op zijn naam. Na afloop sprong hij, zoals een goede captain betaamt, in de bres voor Zirkzee.

"Ik zat op de tribune en ik had nog nooit zoiets gezien", blikt hij terug op de horrorwissel van de Nederlander. "Ik ergerde me kapot en het frustreert me enorm, want het is een speler die altijd alles geeft."

"Hij komt uit een andere competitie en heeft tijd nodig om zich aan te passen. Hij heeft enorme kwaliteiten en het is niet normaal om hem de hemel in te prijzen na de eerste wedstrijd van het seizoen en daarna niet meer in hem te geloven", verwijst Fernandes naar de winnende goal van Zirkzee tegen Fulham (1-0).

"Iedereen in de kleedkamer gelooft in hem", vervolgt de Portugese spelmaker, die dan besluit. "Ik had liever in zijn schoenen gestaan dan dat een teamgenoot dat onderging."