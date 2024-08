Joshua Zirkzee krijgt direct hoogste cijfer na glorieuze invalbeurt bij Manchester United

Manchester is in de ban van Joshua Zirkzee. De 23-jarige Schiedammer was tijdens zijn invalbeurt tegen Fulham (1-0) goud waard door in de 87ste minuut het winnende doelpunt te maken. Manchester Evening News beloont de tweevoudig international van het Nederlands elftal met een 8 voor zijn half uur durende invalbeurt.

Zirkzee kwam, zag en overwon tijdens het thuisduel met Fulham. In de zestigste minuut kwam hij binnen de lijnen en het doel was duidelijk: het stond 0-0 en dus moest er gescoord worden. Vlak voor tijd was het raak. Zirkzee ontving de bal, passte op Alejandro Garnacho en kreeg de bal terug van de Argentijn. Met een simpel ogend tikje verschalkte Zirkzee Fulham-goalie Bernd Leno: 1-0.

Manchester Evening News is onder de indruk van de impact die Zirkzee in korte tijd heeft kunnen maken. Journalist Samuel Luckhurst heeft genoten van de ‘nonchalante’ manier waarop de spits Leno wist te verschalken. Zirkzee krijgt dan ook een 8 van de kritische beoordelaar.

Voormalig Ajacieden André Onana en Lisandro Martínez moeten genoegen nemen met een 7, evenals de in Leiderdorp geboren Noussair Mazraoui. “Begon als rechtsback en greep goed in na een voorzet van Adama Traoré. De hele avond fel. Een veelbelovende start van zijn United-carrière.”

Mazraoui kon live op televisie ook al rekenen op complimenten van analisten Roy Keane en Gary Neville. “Hij deed de basis goed en ziet eruit als een uitstekende atleet”, liet Keane weten bij Sky Sports. Neville haakte daarop in. “Mazraoui is pas net bij de club en speelde een erg goede wedstrijd. Hij heeft zich in korte tijd goed kunnen aanpassen en zal tevreden zijn met de nul.”

Waar Mazraoui tegen Fulham direct 81 minuten meedeed, speelde De Ligt als zijn vervanger slechts een kleine tien minuten mee. Toch krijgt hij een 6 van Luckhurst. Diogo Dalot, Casemiro, Mason Mount en Marcus Rashford ontvangen allen een 5 en daarmee ook de laagste cijfers.

Erik ten Hag krijgt net als De Ligt een 6. “Garnacho had moeten starten en het niet eerder integreren van Zirkzee heeft United er niet klinischer op gemaakt.” Garnacho was invaller overigens zeer belangrijk, daar de Argentijn de aangever was bij het doelpunt van goudhaantje Zirkzee.