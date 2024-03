Joshua Brenet pakt Joey Kooij aan op Instagram; twee PSV'ers reageren direct

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor FC Twente-verdediger Joshua Brenet, die geen goed woord over heeft voor scheidsrechter Joey Kooij.

De Tukkers gingen zondagavond tijdens het competitieduel met PSV (1-0 nederlaag) in extremis ten onder door een treffer van Ricardo Pepi. Brenet uitte een dag na de nederlaag zijn onvrede over het optreden van scheidsrechter Kooij.

De 32-jarige arbiter keurde direct na rust een doelpunt van de ploeg van trainer Ron Jans af en gaf Twente-verdediger Gijs Smal in blessuretijd bij een 0-0 tussenstand nog geel voor tijdrekken.

"Damn deze was pijnlijk. 12 tegen 11. Tja, dan wordt het moeilijk... Prima pot gefloten. Geweldig. Ongekend”, postte Brenet cynisch. “Ondanks dat trots op het team en supporters."

De post van Brenet kan op lof van een deel van zijn ploeggenoten rekenen. Myron Boadu, Sem Steijn, Daan Rots en Mitchell van Bergen reageren allemaal met een hartje. Steijn en Rots noemen de verdediger van Twente tevens ‘een legend’.

Patrick van Aanholt en Boy Waterman lieten vanuit het kamp van PSV van zich horen met een aantal lach-emoji's.

