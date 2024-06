Joselu ruilt Real Madrid definitief in voor avontuur 6.000 kilometer verderop

Joselu mag zichzelf speler noemen van het Qatarese Al-Gharafa. Real Madrid heeft de koopoptie van de 34-jarige spits gelicht en hem direct verkocht aan Al-Gharafa, zo bevestigen de Madrilenen via de clubkanalen.

Real Madrid doet geen melding over de transfersom die het heeft ontvangen voor de aanvalsleider. Volgens Fabrizio Romano maakt de Qatarese ploeg 1,5 miljoen euro over naar Madrid om over de aanvaller te beschikken. Dat is het exacte bedrag dat Real Madrid overmaakte aan Espanyol om de koopoptie in het huurcontract van Joselu te lichten.

Real Madrid deed de aanvaller enkele weken geleden een aanbod voor een definitief contract in Santiago Bernabéu, maar het is nog maar de vraag of hij daar op ingaat. Volgens Spaanse media heeft de clubleiding niks vernomen en vermoeden zij dat Joselu naar Qatar vertrekt.

De deal bevindt zich volgens transfermarktexpert Romano in de afrondende fase. Carlo Ancelotti had de spits graag voor zijn elftal behouden, maar een nieuw hoofdstuk in Qatar is aanstaande.

Mogelijk heeft de aanstaande komst van Endrick en Kylian Mbappé een rol gespeeld in de beslissing van de Spanjaard. Het Braziliaanse supertalent en de Franse wereldaanvaller komen volgend seizoen de gelederen versterken.

Joselu's verhuurperiode een succes noemen, is een understatement. Grotendeels als invaller noteerde de routinier 17 treffers in het shirt van Real Madrid. Alleen Vinicíus Júnior (24) en Jude Bellingham (23) maakten er meer.

Het grote hoogtepunt van zijn verhuurperiode in Madrid was uiteraard de Champions League-halve finale tegen Bayern München. De spits kwam van de bank en boog in de slotfase eigenhandig een 0-1 achterstand om in een 2-1 overwinning.

