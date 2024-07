José Mourinho wint eerste Champions League-duel Fenerbahçe na strijd met 7 goals

Fenerbahçe is een stap dichter bij de derde voorronde van de Champions League. In het heenduel van het tweeluik tegen het Zwitserse Lugano moest de ploeg van trainer José Mourinho wakkergeschud worden, maar uiteindelijk werd er dankzij drie goals van Edin Dzeko en een treffer van Ferdi Kadioglu wel gewonnen: 3-4.

Lugano - Fenerbahçe 3-4

Fenerbahçe begon zwak aan de wedstrijd en kwam al in de vierde speelminuut op achterstand. Een voorzet van rechts van Anto Grgic belandde op het hoofd bij Ayman El Wafi, die met een ferme kopbal de 1-0 aantekende.

In de blessuretijd van de eerste helft kwam Fenerbahçe pas langszij. Na een overtreding op Dusan Tadic in het zestienmetergebied mocht Dzeko aanleggen voor een strafschop. De spits schoot via de voet van doelman Amir Saipi raak: 1-1.

Ook de 1-2, die na rust viel, kwam op naam van Dzeko. Ditmaal werkte hij binnen op aangeven van Tadic, die de Bosniër bediende met een goede steekbal. Na ruim een uur spelen kwam Lugano weer langszij dankzij Uran Bislimi, die scoorde na een pass van Mattia Bottani: 2-2.

Die klap kwam Fenerbahçe spoedig weer te boven, want in de 67ste minuut tekende Dzeko zijn ‘onvolmaakte’ hattrick aan. Voormalig Feyenoorder Sebastian Szymanski leverde de assist bij de 2-3.

Toen de 2-4 viel, gemaakt door Kadioglu, die scoorde vanaf de rand van de zestien, leek de buit binnen voor de bezoekers, maar het werd nog spannend. Milton Valenzuela hield de Zwitserse hoop in leven dankzij een treffer in de 94ste minuut.

Mocht Fenerbahçe de tweede voorronde overleven, dan staat er in de derde voorronde een tweeluik met Lille OSC op het programma. Het duel met Lugano was de eerste officiële wedstrijd onder leiding van Mourinho.

