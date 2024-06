José Mourinho: Portugal wint het EK, Harry Kane wordt topscorer en Jude Bellingham Speler van het Toernooi

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor José Mourinho, die een kijkje neemt in zijn glazen bol.

José Mourinho heeft zijn voorspelling voor het komende EK doorgeven. De voormalig coach van Chelsea, Real Madrid en Manchester United denkt dat Portugal er met de winst vandoor gaat door in de finale Engeland te verslaan.

Jose Mourinho gives us his #EURO2024 predictions! ?? pic.twitter.com/zpEP2qtud3 — Football on TNT Sports (@footballontnt) June 12, 2024

Verrassing van het EK wordt een van de outsiders, zo denkt Mourinho. "Portugal, Engeland en Frankrijk zijn de favorieten. Een land buiten deze drie met een staat van dienst kan verrassen. Duitsland bijvoorbeeld."

De Gouden Schoen gaat volgens Mourinho naar Harry Kane, Jude Bellingham wordt Speler van het Toernooi. Tot slot geeft de Portugese succescoach zijn voorspelling door voor de Ballon d'Or: Vinícius Júnior.

