‘José Mourinho bereikt akkoord en gaat voor twee jaar tekenen in Turkije’

Fenerbahçe wordt de volgende club van José Mourinho, zo meldt journalist Gianluca Di Marzio van Sky Sport Italia vrijdag. De 61-jarige Portugees heeft een akkoord bereikt met de negentienvoudig kampioen van Turkije en gaat voor twee seizoenen tekenen in de Süper Lig.

Volgens Di Marzio kan Mourinho vrijdag nog gepresenteerd worden door Fenerbahçe. Sportief directeur Mário Branco, net als the Special One van Portugese afkomst, zou zich hard hebben gemaakt voor zijn komst. Mourinho gaat zich voor twee seizoenen verbinden aan Fenerbahçe, dat in het afgelopen seizoen de titel moest laten aan Galatasaray.

Mourinho werd in januari ontslagen door AS Roma, de club waarmee hij in 2022 beslag legde op de Conference League en vorig seizoen een strafschoppenserie verwijderd was van Europa League-winst. Na meerdere aanbiedingen heeft Fenerbahçe de spraakmakende trainer kunnen overtuigen weer aan de slag te gaan.

Transfermarktexpert Fabrizio Romano bevestigt dat Mourinho zijn jawoord heeft gegeven. De mondelinge overeenkomst is er en zijn entourage bekijkt enkel nog de laatste details in het contract. Ook A Bola, de grootste sportkrant van Portugal, denkt dat Mourinho al voor het weekend gaat tekenen bij Fenerbahçe.

Opvallend genoeg werd Mourinho deze maand nog gelinkt aan een trainersklus bij Besiktas, de rivaal van Fenerbahçe. Besiktas hoopte Mourinho warm te maken door Ricardo Quaresma in de staf van zijn landgenoot op te nemen. De veertigjarige oud-prof speelde in het verleden in totaal 227 officiële duels namens de Zwarte Adelaars.

In Istanbul wordt Mourinho de opvolger van Ismail Kartal, die dit seizoen drie punten tekort kwam voor de landstitel. De Portugees krijgt de leiding over onder meer Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadioglu, Sebastian Szymanski en Dusan Tadic. Met goaltjesdief Edin Dzeko komt Mourinho een oude bekende tegen.

