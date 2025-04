'José Mourinho behoort tot topkandidaten om bondscoach te worden van groot voetballand'

José Mourinho behoort tot de belangrijkste kandidaten om de nieuwe bondscoach van Brazilië te worden. Dat meldt de Braziliaanse journalist André Rizek. Naast Mourinho zouden er nog drie andere namen op het lijstje van de Braziliaanse voetbalbond staan.

Eind maart werd bekend van Brazilië per direct afscheid nam van bondscoach Dorival Júnior, die sinds ruim een jaar in dienst was. De spreekwoordelijke druppel was de 4-1 nederlaag tegen aartsrivaal Argentinië in de WK-kwalificatie.

Nu is het land dus op zoek naar een opvolger. Vier namen lijken daar momenteel voor in aanmerking te komen: Carlo Ancelotti, Jorge Jesus, Abel Ferreira en Mourinho.

Ancelotti wordt al langere tijd aan het Braziliaanse team gelinkt. Hij heeft echter nog een contract tot medio 2026 bij Real Madrid, dus het is de vraag of hij eerder mag en wil vertrekken bij zijn huidige werkgever.

Jorge Jesus was al trainer bij tal van clubs, waaronder Benfica, Sporting Portugal, Fenerbahçe en het Braziliaanse Flamengo. Sinds medio 2023 is de zeventigjarige Portugees trainer van Al-Hilal, waar hij nog een contract tot het einde van dit seizoen heeft.

De 46-jarige Abel Ferreira was jeugdtrainer bij Sporting Portugal, en stond later aan het roer van het eerste elftal van SC Braga en PAOK Saloniki. Sinds 2020 is de Portugees de trainer van het Braziliaanse Palmeiras.

De vierde kandidaat is dus Mourinho. Het is niet duidelijk hoe de 62-jarige trainer van Fenerbahçe, die nog een contract tot medio 2026 heeft in Turkije, aankijkt tegen een dienstverband bij het Zuid-Amerikaanse land.