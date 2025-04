Jorthy Mokio vertelt over opvallende spreuk die op zijn voetbalschoenen staat

Jorthy Mokio onthult tegenover Ajax TV wat er op zijn voetbalschoenen staat. De Belg scoorde zondag tegen NAC Breda en had een opvallende manier om dat te vieren. Hij vertelt wat die viering voor hem zo speciaal maakte.

Mokio scoorde tegen NAC zijn tweede goal in het shirt van Ajax. “Het was mijn tweede goal voor Ajax. Ik kreeg de bal van Lucas Rosa, deed een schijnbeweging en gaf een lange bal op Oliver Edvardsen”, analyseert de zeventienjarige.

“Na de sprint om het af te maken was ik kapot”, lacht Mokio. “De timing was het moeilijkste. Ik moest zorgen dat wanneer Kenneth de bal gaf ik ervoor moest gaan."

De Belg met Congolese roots vierde de goal door het nummer 24 met zijn vingers te laten zien. Daar zat een gedachte achter, vertelt Mokio: “Het is voor mijn oom. Hij is overleden en het was zijn favoriete nummer. Ik vond het mooi om te doen en het was een beetje emotioneel. Alles kwam samen: de pass, de loopactie en de goal. Ik vond dit het juiste moment om het te doen voor hem."

De middenvelder omschrijft zichzelf als stijf links en heeft dat ook op zijn schoenen laten zetten. Tegen NAC scoorde hij verrassend genoeg met zijn rechterbeen. “Maar die spreuk blijft, want eigenlijk doe ik weinig met rechts. Ik loop er alleen mee”, grapt Mokio.

De jongeling maakte recent zijn debuut voor België. “Een hele mooie ervaring. Om met grote spelers zoals Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku en Jérémy Doku te spelen was altijd een droom. En die is uitgekomen, nu al. Ik had niet verwacht dat het op mijn zeventiende al zou gebeuren."

Mokio zal niet snel naast zijn schoenen lopen. “Op elke training moet je jezelf laten zien en beter willen worden. En als ik soms even iets minder speel, vertrouw ik erop dat het weer komt. Ik ben pas zeventien en dat moet je niet vergeten. Maar ik ben blij met mijn minuten. Ik ben officieel een Jong Ajax-speler, maar als de trainer van 1 me nodig heeft, ben ik er gewoon”, sluit Mokio af.