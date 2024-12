Jørgen Strand Larsen bezorgt Tottenham Hotspur met late goal opnieuw puntenverlies

Tottenham Hotspur heeft na nederlagen tegen Liverpool (3-6) en Nottingham Forest (1-0) opnieuw niet weten te winnen in de Premier League. In eigen huis speelde de club uit Londen zondagmiddag gelijk tegen Wolverhampton Wanderers: 2-2. Lang stond Tottenham op voorsprong, maar via voormalig FC Groningen-speler Jørgen Strand Larsen werd het vlak voor tijd toch nog gelijk.

Wolverhampton, met Strand Larsen en Ajax-huurling Carlos Forbs op de bank, kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Na een vrije trap-variant kwam de bal voor de voeten van Hwang Hee-chan, die hem van net buiten het strafschopgebied in de hoek plaatste: 0-1.

Heel lang duurde de voorsprong voor de bezoekers echter niet. Na iets meer dan elf minuten gespeeld te hebben zette Rodrigo Betancur de 1-1 op het bord, door de bal binnen te koppen uit een hoekschop.

Daarna deden beide ploegen het wat rustiger aan, maar vlak voor rust kreeg Tottenham de uitgelezen mogelijkheid om op voorsprong te komen. Wolverhampton-middenvelder André beging een overtreding op Brennan Johnson in zijn eigen strafschopgebied, waardoor the Spurs een penalty kregen. Son Heung-min zag zijn strafschop echter gekeerd worden door José Sá.

Toch zou Tottenham met een voorsprong gaan rusten. Dejan Kulusevski legde de bal in de blessuretijd van de eerste helft na een mooie aanval terug op Johnson, die de trekker succesvol overhaalde vanaf een meter of tien: 2-1.

De tweede helft was veel minder spectaculair. Toch zou er nog wel gescoord worden: Strand Larsen, die net als Forbs was ingevallen, schoot de bal hard en hoog in het doel na een goed passje van Rayan Aït-Nouri en zette zo de 2-2 op het bord.

Zo wist Tottenham, dat nu teleurstellend elfde staat, voor de zesde keer in de laatste zeven Premier League-duels niet te winnen. Wolverhampton staat ondertussen zeventiende en zal het punt koesteren.