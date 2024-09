Jordan Teze is met eerste treffer belangrijk voor AS Monaco, dat in punten gelijkstaat met PSG

Jordan Teze heeft zijn tweede basisplaats voor AS Monaco bekroond met een treffer. De van PSV overgekomen rechtsback was in het thuisduel met Le Havre verantwoordelijk voor de openingstreffer. Monaco had het niet gemakkelijk, maar won uiteindelijk wel met 3-1.

Teze opende de score binnen tien minuten spelen. Op aangeven van Takumi Minamino schoot de Nederlander van dichtbij raak: 1-0. Het betekende voor Teze zijn eerste goal in dienst van Monaco.

Le Havre kwam na een half uur spelen op gelijke hoogte. Abdoulaye Touré gaf voor op Daler Kuzyaev, wiens poging met rechts doel trof.

Na rust kwam het toch nog goed voor Monaco. Wilfried Singo ging diep en legde breed op Eliesse Ben Seghir. De creatieveling legde de bal klaar voor zijn rechter en schoot fraai raak in de verre hoek: 2-1.

Enkele minuten later was het duel definitief beslist. George Ilenikhena, midweeks nog verantwoordelijk voor de winnende treffer in de Champions League tegen FC Barcelona (2-1), gaf mee aan Folarin Balogun. De Amerikaan rondde van dichtbij af: 3-1.

Met de overwinning op zak is Monaco in punten gelijk gekomen met koploper Paris Saint-Germain. Wel hebben de hoofdstedelingen een superieur doelsaldo (+13 om +8).

Olympique Marseille, dat eveneens een doelsaldo van +8 heeft, kan zondagavond in punten gelijk komen met zowel PSG als Monaco (13). Daarvoor moet het wel winnen bij Olympique Lyon.