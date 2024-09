Jong Oranje plaatst zich definitief voor EK na doodeenvoudige zege op leeftijdsgenoten van Georgië

Jong Oranje heeft zich definitief geplaatst voor het EK van volgend jaar. De Nederlandse talenten rekenden in Stadion De Koel van VVV Venlo vrijwel probleemloos af met de leeftijdsgenoten van Georgië: 3-1. Emanuel Emegha scoorde tweemaal, Noah Ohio deed dat als invaller één keer.

Michael Reiziger wijzigde zijn basiself op twee posities ten opzichte van het duel met Jong Noord-Macedonië (5-0 winst). Finn van Breemen moest die wedstrijd al vroegtijdig staken en zijn vervanger in dat treffen, Youri Baas, verscheen maandagavond aan de aftrap. Daarnaast startte Emegha als diepste spits in plaats van Ohio.

Het was al snel raak voor Jong Oranje, dat aan punt genoeg zou hebben om zich te plaatsen voor het EK in Slowakije van 2025. In de vierde minuut legde Ruben van Bommel slim af op Emegha, die koeltjes afrondde: 1-0.

Nog geen kwartier later verdubbelde de equipe van Reiziger de voorsprong. Buitenspeler Million Manhoef kwam vanaf de rechterflank naar binnen gedribbeld en had een piekfijne voorzet op Emegha in huis. De spits van Strasbourg kopte vervolgens raak voor zijn tweede van de avond: 2-0.

Na iets meer dan een half uur spelen deed Jong Georgië uit het niets iets terug. Controlerende middenvelder Otar Mamageishvili ging diep, werd gevonden door Saba Khvadagiani en schoot met een fraaie halfvolley raak: 2-1.

Op slag van rust had Emegha zijn hattrick kunnen voltooien. Hij nam uitstekend aan op een pass van Milambo, draaide goed weg, maar liet van heel dichtbij na de Georgische doelman voor een derde keer te passeren.

Ook snel na de theepauze had de voormalig Spartaan de 3-1 op de schoen. Ditmaal werd hij aangespeeld door Van Bommel, die goed het overzicht behield. Keeper Luka Kharatishvili bracht opnieuw redding.

Twintig minuten voor tijd viel de derde Nederlandse treffer alsnog. Ian Maatsen, die teleurgesteld was dat hij niet was opgeroepen voor het 'grote' Oranje, veroverde de bal op het middenveld, kreeg deze terug via invaller Anass Salah-Eddine en stak de eveneens ingevallen Ohio weg. De linkspoot van FC Utrecht schoot raak met zijn eerste balcontact: 3-1.

Twaalf minuten voor tijd ontving Jong Oranje nog een goedkope strafschop na een lichte overtreding op Van Bommel. Ohio mocht aanleggen vanaf elf meter, maar zag zijn panenka makkelijk gered worden door Kharatishvili die bleef staan. In de slotfase waren de Georgiërs tot twee keer toe héél dicht bij een aansluitingstreffer, maar aan de eindstand veranderde niks meer en dus was kwalificatie voor het EK een feit voor Reiziger en co.