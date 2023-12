Jong Ajax-talent Gabriel Misehouy laat dag na speculaties zijn voeten spreken

FC Eindhoven en Jong Ajax hebben zaterdagavond de punten gedeeld. Gabriel Misehouy leek de man van de wedstrijd te worden met een goal en een assist, maar Ozan Kökçü zorgde op fraaie wijze nog voor de 2-2. Eerder op de dag hielden Helmond Sport en Roda JC (3-3) elkaar ook al in evenwicht, won FC Dordrecht met 2-1 van FC Emmen en zegevierde ADO Den Haag op bezoek bij Jong AZ (1-2).

FC Eindhoven - Jong Ajax

Jon Ajax wist de ban al na vier minuten te breken. Raphaël Sarfo leek aan te leggen voor een voorzet, maar zag de bal vervolgens in de verre hoek vliegen: 0-1. Dyon Dorenbosch bracht de stand uit een hoekschop binnen het kwartier weer in evenwicht: 1-1.

De Amsterdammers pakten na rust toch weer de leiding. Misehouy, ook al verantwoordelijk voor de assists bij de openingstreffer, schoot op aangeven van Anass Salah-Eddine raak: 1-2. Het toptalent van Ajax verwijderde naar verluidt uit frustratie over zijn gebrek aan speeltijd bij de hoofdmacht een dag eerder nog zijn Instagram. De heldenrol van Misehouy bleek uiteindelijk niet voldoende, want met een fraaie geplaatste bal in de kruising bezorgde Kökçü FC Eindhoven nog een punt: 2-2.

Een ???????????????????????? doelpunt van Ozan Kökçü ???? Broerlief Orkun geniet vanaf de tribune ????#einjaj — ESPN NL (@ESPNnl) December 23, 2023

Helmond Sport - Roda JC 3-3

De thuisploeg opende na een kwartier de score via Giannis Fivos Botos, die uit de rebound binnen kon koppen: 1-0. De Griek verdubbelde na een klein half uur de marge op knappe wijze door te kappen, draaien en vanaf een meter of achttien doel te treffen: 2-0. Maximilian Schmid bracht de spanning in de wedstrijd vervolgens op slag van rust terug. Via de binnenkant van de paal rondde de aanvaller af: 2-1.

Heerlijke wedstrijd in Helmond! ?? Met een hattrick voor Giannis-Fivos Botos! ?? 3??-2?? ?? Giannis-Fivos Botos (13') ?? Giannis-Fivos Botos (28') ?? Maximilian Schmid (32') ?? Enrique Pena Zauner (51') ?? Giannis-Fivos Botos (52') #helrjc — ESPN NL (@ESPNnl) December 23, 2023

De stand werd vroeg in de tweede helft weer in evenwicht gebracht dankzij Enrique Peña Zauner. De Venezolaan trok naar binnen en haalde hierna overtuigend de trekker over: 2-2. Helmond Sport was echter allesbehalve van de leg, want twee minuten later kwam het opnieuw op voorsprong. Botos voltooide een perfecte hattrick. Na doelpunten met zijn rechts en het hoofd, schoot hij nu met links raak: 3-2. Beide ploegen lieten vervolgens na om grote kansen te verzilveren, maar in de 95ste minuut bezorgde Bilal Ould-Chikh Roda toch nog een zwaarbevochten punt. Boyd Reith zette schitterend voor met buitenkand voet, waarna Ould-Chikh de 3-3 binnenkopte.

???? Schitterende assist met buitenkant voet in de 96e (!) minuut: 3-3! ??#helrjc — ESPN NL (@ESPNnl) December 23, 2023

FC Dordrecht - FC Emmen 2-1

Het eerste gevaar kwam na een klein kwartier van FC Emmen-aanvaller Chardi Landu, die hard op de paal schoot. De bezoekers bleven de gevaarlijkste ploeg, maar het was Dordrecht dat in de blessuretijd van de eerste helft toesloeg. Korede Osundina zette met een handigheidje zijn tegenstander op het verkeerde been en vond beheerst de verre hoek: 1-0.

?????? "Oh, Doornbusch wat doe je?!" ??#doremm — ESPN NL (@ESPNnl) December 23, 2023

Door een blunder van Trevor Doornbusch kwam Emmen nog voor het rustsignaal had geklonken terug op gelijke hoogte. De keeper van Dordrecht greep onbegrijpelijkerwijs naast een rollertje van Joey Konings uit een vrije trap: 1-1. Tien minuten na rust besliste Ilias Sebaoui de wedstrijd met een individuele actie. De linksbuiten dribbelde naar binnen en vond ruimte om van achttien meter binnen te schieten: 2-1.

Jong AZ - ADO Den Haag 1-2

Matteo Waem was halverwege de eerste helft het dichtst bij de openingstreffer. De verdediger van ADO mocht uithalen vanaf rand zestien, maar zag zijn schot via de verkeerde kant van de paal naast gaan. De Belg vervulde vervolgens aan de andere kant van het veld een heldenrol door een inzet van Mexx Meerdink vlak voor de lijn weg te halen.

Luttele minuten later kwam AZ toch op voorsprong via Ro-Zangelo Daal, die na een goede individuele actie de score opende. Doordat ADO tegen een achterstand aankeek, besloot Kalezic vroeg in de tweede helft Sellouki binnen de lijnen te brengen. Het bleek een gouden zet, want na terugleggen van Henk Veerman kon de middenvelder afdrukken: 1-1. Binnen twee minuten draaiden de bezoekers het duel volledig om. Ditmaal was het Ideho die na goed voorbereidend werk van Jort van der Sande van dichtbij doel wist te treffen: 1-2.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Willem II 20 14 3 3 23 45 2 Roda JC Kerkrade 20 11 6 3 18 39 3 ADO Den Haag 20 10 7 3 15 37 4 De Graafschap 19 10 3 6 3 33 5 FC Dordrecht 20 8 9 3 12 33 6 FC Groningen 20 9 5 6 12 32 7 FC Emmen 20 9 5 6 3 32 8 SC Cambuur 20 9 4 7 7 31 9 NAC Breda 20 9 4 7 7 31 10 FC Eindhoven 20 7 9 4 5 30 11 VVV-Venlo 20 8 5 7 0 29 12 Jong AZ 20 8 4 8 -4 28 13 MVV Maastricht 20 7 5 8 0 26 14 Helmond Sport 20 7 4 9 -2 25 15 Jong Ajax 20 5 7 8 -7 22 16 Jong PSV 19 5 3 11 -16 18 17 Jong FC Utrecht 20 4 6 10 -19 18 18 FC Den Bosch 20 4 3 13 -18 15 19 Telstar 20 4 2 14 -18 14 20 TOP Oss 20 3 2 15 -21 11

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties