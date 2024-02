Van Zweden noemt verrassende naam als droomtrainer van ADO

John van Zweden, of de behangkoning, zoals zijn bijnaam luidt, is sinds jaar en dag fervent ADO Den Haag-supporter en komt graag bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie. Na barre tijden in de Hofstad lonkt dit jaar promotie naar de Eredivisie. Voetbalzone zocht Van Zweden op.

ADO staat momenteel tweede in de Keuken Kampioen Divisie en ligt daarmee op koers voor directe promotie naar de Eredivisie. De Hagenezen kunnen rekenen op een, voor Keuken Kampioen Divisie begrippen, ijzersterke selectie.

Het vertoonde spel en de resultaten zorgen voor vertrouwen bij de supporters van ADO, zo ook bij Van Zweden. “Ik word dit seizoen positief verrast door ADO en ik ben zo ongelooflijk trots op de club. Na zoveel shit en ellende van de afgelopen jaren”, vertelt de Behangkoning.

Frisse wind

Sinds dit seizoen zwaait Darije Kalezic de scepter in de Hofstad. Ook heeft de club met Natascha van Grinsven-Admiraal een bevlogen directrice rondlopen. De voormalig topamateur kwam over van Telstar, waar ze de functie van commercieel directrice bekleedde.

Van Zweden had bij de aanstelling van zowel Kalezic als Van Grinsven-Admiraal de nodige twijfels, maar kan inmiddels niet anders concluderen dan dat de twee zijn verwachtingen hebben overtroffen. “Ik zeg het eerlijk, toen ze (van Grinsven-Admiraal, red.) werd aangesteld had ik er absoluut geen hoge pet van op in het begin."

"Niet omdat ze een vrouw is, maar ze kwam van Telstar. En hetzelfde geldt voor Kalezic. Ik had liever een Haagse trainer aan het roer gehad, maar wat hebben die twee mij verrast”, vertelt Van Zweden met een glimlach.

ADO is dit seizoen een baken van rust, terwijl het in voorgaande seizoenen eerder een vulkaan op het punt van ontploffing imiteerde. Een groot verdienste van Van Grinsven-Admiraal, zo oordeelt Van Zweden. “Er is nergens ruzie bij ADO, alles loopt op rolletjes en Natascha is echt een lot uit de loterij gebleken.”

Ook Joris Mathijsen krijgt de credits. De oud-international is tegenwoordig technisch directeur van de Residentieclub en stelde ondanks het geringe budget een selectie van formaat aan. “Dat Mathijsen technisch directeur is bij ADO vind ik al uniek. Een man met zijn statuur die deze club uit de brand helpt. Als je ziet wat voor selectie er nu staat is dat gewoon onbegrijpelijk."

Dirk Kuijt

Van Zweden geniet van iedere minuut dit seizoen. Hoe anders was dat vorig seizoen. Nadat de club Dirk Kuijt aanstelde als nieuwe hoofdtrainer bivakkeerde ADO zelfs even in de onderste regionen van de Keuken Kampioen Divisie. Na een paar maanden moest Kuijt het veld ruimen.

Van Zweden: “Toen Dirk Kuijt bij ADO kwam was dat niet mijn eerste keuze. Ik had liever een Haagse trainer aan het roer gezien. Maurice Steijn of Danny Buijs bijvoorbeeld, maar ze kwamen met Kuijt.”

“Kuijt was als voetballer natuurlijk een echte strijder. Een beperkte voetballer die op inzet en mentaliteit de top van het voetbal heeft behaald. Ik gaf hem het voordeel van de twijfel.” Dat voordeel van de twijfel betaalde Kuijt nooit terug.

"Hij is compleet door de mand gezakt bij ADO. Het was zijn eerste klus als hoofdtrainer en ik denk dat hij het heeft onderschat. Er zat totaal geen emotie bij die jongen. Als een stokstaartje met de armen over elkaar stond hij in zijn vak. De resultaten waren slecht, het spel was niet om aan te zien en hij zette spelers op vreemde posities neer."

Als het aan Van Zweden ligt, komt Edwin Grünholz ooit voor de groep te staan in Den Haag. "Dat zou ik echt geweldig vinden. Dick Advocaat als mentor... Maar voor we scheve gezichten krijgen, ik ben heel blij met Kalezic en ik hoop dat we aan het eind van het jaar met hem een mooi feestje kunnen vieren. Dat zou meer dan verdiend zijn."

Grünholz is een geboren en getogen Hagenees die bekendheid verwierf als zaal- en veldvoetballer. Als trainer was hij onder meer werkzaam bij de amateurs van Haaglandia, Westlandia en Quick Boys. In het seizoen 2021/22 was hij al eens assistent bij ADO.

