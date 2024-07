John Heitinga is de nieuwe assistent-trainer van Arne Slot bij Liverpool, zo maakt de club woensdag bekend via de officiële kanalen. Volgens eerdere berichtgeving van de Daily Mail hadden the Reds ook andere kandidaten op het oog, maar is de oud-verdediger als beste uit de gesprekken gekomen.

De oud-verdediger zit sinds eind mei zonder baan nadat hij in het kielzog van David Moyes vertrok bij West Ham United. Heitinga was vorig seizoen de rechterhand van de Schotse manager in het London Stadium.

De hiervoor clubloze trainer stond eerder aan het roer bij Ajax, waar hij in januari 2023 het stokje overnam van de toen ontslagen Alfred Schreuder.

Heitinga was 22 wedstrijden de eindverantwoordelijke bij de Amsterdammers, maar zag hoe Feyenoord de landstitel pakte en PSV de TOTO KNVB Beker won. Sven Mislintat besloot niet verder te gaan met de Nederlander en stelde Maurice Steijn aan als zijn opvolger, die al snel weer het veld moest ruimen.

Heitinga was deze zomer dicht bij een dienstverband als hoofdtrainer bij FC Nordsjaelland, maar dat ging niet door. De Denen kozen namelijk voor Jens Olsen. "Heitinga werd in Farum (plaats in Denemarken, red.) geïnterviewd om de baan te krijgen, maar verloor de concurrentie van Olsen, die de clubleiding overtuigde in de interviews", schreef journalist Farzam Abolhosseini toen.

Ligt overstap naar Anfield gevoelig?

Het wordt afwachten hoe de aanhang van Liverpool kijkt naar de mogelijke komst van Heitinga. De Nederlander speelde namelijk ruim vierenhalf jaar bij aartsrivaal Everton gedurende zijn spelerscarrière. Heitinga maakte 140 keer zijn opwachting voor, voordat hij begin 2014 naar Fulham vertrok.

Een half jaar na zijn overstap naar Londen vertrok Heitinga naar Hertha BSC, waar hij veertien duels zou spelen. De oud-verdediger zette begin 2016 bij Ajax een punt achter zijn carrière wegens fysieke problemen. Daarna begon hij zijn trainersloopbaan in de jeugdopleiding van de Amsterdammers.