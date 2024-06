Johan Derksen wijst naar één man bij Oranje: 'Zwak en onprofessioneel'

Johan Derksen wijst Ronald Koeman aan als zondebok bij Oranje: ‘Zwak en onprofessioneel’

Johan Derksen noemt het 'zwak en onprofessioneel' dat Ronald Koeman niet is komen opdagen voor de persconferentie van vrijdag. De bondscoach van Oranje liet zijn aanvoerders Nathan Aké en Virgil van Dijk achter de desk plaatsnemen.

Tot verbazing van velen verscheen niet Koeman maar Aké en Van Dijk op de persconferentie vrijdag. Valentijn Driessen vroeg daarop om uitleg bij perschef Bas Ticheler.

"Het is niet aan mij om nu te verantwoorden waarom Koeman er niet bij is", aldus Ticheler. "Ik zou zeggen: kies ervoor om de vragen aan een van de spelers te stellen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Derksen kan zich wel vinden in de vraag van Driessen. "Ik vind het heel mooi dat men in Nederland als een blok achter Oranje gaat staan, maar dat Koeman er niet is bij zo'n persconferentie vind ik zwak en onprofessioneel", aldus Derksen.

"Dat kun je niet maken met dagbladen die iedere dag een stuk moeten aanleveren. Dan vraag je om onzinstukken." Ook tafelgenoot Wierd Duk deelt de mening van Derksen. "Het is heel slecht voor zijn eigen PR."

Noa Vahle benadrukt dat Koeman meteen na de wedstrijd tegen Oostenrijk (3-2) wel zijn verantwoordelijkheid heeft genomen voor de wanvertoning.

Waarschijnlijk schuift de coach van Oranje pas maandag weer aan voor een persconferentie, een dag voor de achtste finale tegen Roemenië. Zaterdag is er ook een persmoment, maar dan staan Bart Verbruggen en Tijjani Reijnders de aanwezige media te woord.

"Een doorgewinterde journalist die analytische stukken wil maken komt niet voor Bart Verbruggen of Reijnders", gaat Derksen verder. "Misschien is dat leuk voor de Donald Duck..."

Roemenië

René van der Gijp ziet de weg naar de halve finale helemaal open liggen voor Oranje. "Even serieus. We krijgen nu Roemenië en daarna Oostenrijk. Wij gaan echt niet twee keer van Oostenrijk verliezen", aldus

"Noem mij eens één speler van Roemenië. Wij hebben allemaal spelers die bij topclubs spelen. Met het elftal dat Nederland heeft mag je geen enkele moeite hebben met landen als Roemenië en Oostenrijk."

Nederland speelt dinsdagavond om 18:00 uur in München tegen de Roemenen. Mocht Oranje dat duel winnen, dan volgt in de kwartfinale een confrontatie tegen Oostenrijk of Turkije, die later op de avond tegen elkaar spelen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties