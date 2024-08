Johan Derksen rekent genadeloos af met 'pias' en 'tovenaar' van Ajax

Johan Derksen heeft geen enkel vertrouwen in Francesco Farioli als trainer van Ajax. De analist van Vandaag Inside maakt maandagavond bij zijn langverwachte terugkeer op televisie totaal gehakt van de 'Italiaanse tovenaar'.

Derksen snapt niet hoe Ajax bij Farioli terechtkwam. "De nieuwe directie van Ajax, Alex Kroes en die jongen van AZ (Marijn Beuker, red.), heeft nu voor het eerst een trainer aan moeten stellen, en er is een of andere pias geweest die die man ooit aan het werk heeft gezien, en gedacht heeft: dit is de man."

Voor Derksen is nu al duidelijk dat Farioli de man níét is. "Hij was een pseudokeepertje dat nooit in een eerste elftal stond. Hij heeft een of twee jaar een eerste elftal getraind. Het is een enthousiaste jongen, maar hij profileert zich als een pias. Hij rent als een dorpsidioot voor de dug-out..."

Daarnaast heeft Farioli volgens Derksen heel weinig ervaring. "Terwijl het een ervaringsvak is en Ajax heeft nu onder deze omstandigheden zéker een ervaren trainer nodig."

Het spelersmateriaal helpt de Italiaanse coach niet, zegt Derksen. "Hij moet zich nog steeds behelpen met spelers die normaal bij Fortuna Sittard en Willem II spelen. Daar kun je geen potten mee breken. Het zijn allemaal middelmatige spelers. Dit is wéér een weggegooid jaar."

Europa League Qualification Jagiellonia Bialystok BIA 2024-08-22T18:45:00.000Z 20:45 Ajax AJX

Derksen is ook totaal niet overtuigd van Remko Pasveer, die de voorkeur krijgt als keeper van Ajax. "Het is toch ook heel erg armoedig dat daar een veteraan van veertig jaar in het doel staat die je een duw moet geven voordat hij een keer naar de hoek duikt?"

Derksen schrijft Farioli nu al af. "Je moet ook nooit een reservekeeper trainer van Ajax laten worden. Bij Ajax is de jeugdopleiding heilig. Daar spelen ze hetzelfde als bij het eerste elftal. Nu hebben ze een jeugdopleiding met eigen beleid en een Italiaanse tovenaar met een totaal ander beleid. Het slaat als kut op Dirk."

René van der Gijp kan wel lachen om de hele situatie bij Ajax. "Het is een uitvinder. Maar ik geniet daar wel van. Ik hoop ook dat Ajax Wout Weghorst haalt. Dat hoop ik echt. Wout Weghorst gaat dan denken dat hij degene is die het moet doen. Hoeveel plezier kun je daaraan beleven?", lacht Van der Gijp.