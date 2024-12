Johan Derksen pakt Mohamed Ihattaren keihard aan: 'Het is belachelijk dat...'

Johan Derksen snapt er niets van dat Mohamed Ihattaren nog steeds niet zijn streefgewicht heeft bereikt. Volgens De Snor heeft de aanvallende middenvelder van RKC Waalwijk in de afgelopen periode er te weinig aan gedaan om echt af te vallen.

''Mijn vader kwam naar mij toelopen, dat was zes kilometer. En daar deed hij precies een uur over. Ihattaren loopt nog wel ietsje meer, maar niet veel meer dan een bejaarde'', is Driessen in Vandaag Inside nog niet bepaald overtuigd door de rentree Ihattaren op de Nederlandse velden.

''Dat is toch vrij lullig om over hem te zeggen?'', werpt presentator Wilfred Genee op. ''Omdat iedereen roept dat hij 11,2 kilometer heeft gelopen. Dat is op zich niet zo veel. Hij heeft voor mij maar tweehonderd meter te lopen, als hij drie goals maakt'', vult Driessen aan.

''Wat dat betreft maakt het niet uit hoeveel je loopt. Maar daar moet niet heel raar over gedaan worden'', brengt de chef voetbal van De Telegraaf het verwachtingspatroon rondom Ihattaren naar beneden.

''Ik vind het héél ongeloofwaardig. Ik volg die jongen en ik denk dat iedereen hem gunt dat hij weer terug komt. Die directeur bij RKC (Mo Allach, red.) is een Marokkaanse jongen. Die komt uit het sociale werk en doet een allerlaatste poging om hem erbij te houden'', haakt Derksen in.

''Dan schiet hij tegen Heerenveen een strafschop erin en krijst hij voor de microfoon: 'Mama, mama'. Zo van wat hij allemaal doorgemaakt heeft. Nee, wat jij allemaal gecreëerd hebt. Je hebt je hele carrière kapotgemaakt. Niemand heeft jou dwarsgezeten. Je hebt jezelf naar de kloten geholpen'', gaat ook Derksen niet in de polonaise achter Ihattaren aan.

''Als hij gewoon een goed trainingsschema had, was hij nu al helemaal afgetraind geweest. Het is echt belachelijk zolang dat duurt. Als je 's ochtends en 's middags traint en gezond eet, dan vliegt het eraf'', zo besluit Derksen zijn betoog over Ihattaren.

Genee wil van René van der Gijp weten of het goedkomt met Ihattaren. ''Er zijn een paar jongens in Nederland die de gunfactor hebben. Dat is Ihattaren, Brobbey en Van Persie. We hopen allemaal dat hij slaagt als trainer. En ik hoop dat het goed gaat komen met Ihattaren.''

''Het duurt te lang, René, het schiet niet op.'', countert Derksen, die weer wordt aangevuld door Driessen. ''Hij kan geweldig voetballen. Hij doet twee weken mee en is de beste van het veld.''