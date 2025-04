Johan Derksen na speech van dragqueen Hans Kraay junior over homo-acceptatie: 'Ik word er onpasselijk van'

Hans Kraay junior was zaterdagavond op televisie te zien bij RTL. Niet als analist of verslaggever, maar als dragqueen. Onder de naam Victoria Peacock maakte hij in het programma Make Up Your Mind een statement over homoacceptatie in de voetballerij. Johan Derksen liet maandagavond bij Vandaag Inside weten niet onder de indruk te zijn.

Kraay jr. gaf na de bekendmaking dat hij onder de make up zat, een statement af. “Het interesseert me geen reet wat mensen van mijn deelname vinden. Wij in de voetballerij, de stoere voetballers, lopen vijftig jaar achter”, opent de analist van ESPN. “Anderhalf jaar geleden heeft een voetballertje van 21 in Australië het lef getoond om te zeggen: ‘Ik val op mannen’. Die heeft applaus geoogst in heel het land.’’



“Het kan niet anders dat we in Nederland, ook bij Ajax, Fortuna, Heracles, Feyenoord of PSV, ook mannen hebben die op mannen vallen. So fucking what? Come out”, besluit Hans Kraay junior zijn betoog.



Derksen was, in tegenstelling tot de panelleden in het programma, een stuk minder enthousiast over de speech van Hans Kraay junior. “Hij deed het leuk, maar ik erger me wel aan dat vooraf ingestudeerde toespraakje”, begint Derksen.

“Dan gaat hij daar een beetje voor eigen parochie even makkelijk scoren en dan weet je dat een staande ovatie krijgt van die hysterische homojury. Ik werd er onpasselijk van”, besluit de Snor.



“Maar verder hartstikke leuk dat hij meedeed, dat moet iedereen voor zich weten. Peter R. de Vries heeft ook eens meegedaan.” Na het betoog van Derksen barstte een discussie los in de studio van Vandaag Inside.

Victor Vlam, mediadeskundige, denkt dat het wel meevalt met het aantal voetballers dat niet uit de kast durft te komen. “De voetballerij is een masculiene wereld, en het kan zo zijn dat homo’s zich daar minder thuis voelen. Homo’s zijn bijvoorbeeld oververtegenwoordigd bij het schoonspringen.”

Advocaat Job Knoester is het daar niet mee eens. “Nu zeg je dat homo’s niet masculien zijn. Ik denk dat je het nu te veel over één kam scheert.” Vlam reageerde nog: “In de praktijk zie je dat homo’s minder op hebben met masculiene werelden.”