Johan Derksen kent absoluut nul genade voor vaste basiskracht Ajax: 'Speler voor RKC of NAC'

De tafelgasten bij Vandaag Inside hebben met verbazing naar het optreden van Ajax op bezoek bij Almere City zondag gekeken. De ploeg van Francesco Farioli zegevierde met 1-0, maar liet nauwelijks aanvallende kwaliteiten zien.

Met name één speler moet het ontgelden in de talkshow: Brian Brobbey. De Oranje-international kwam in het Yanmar Stadion amper in het schouwstuk voor.

“Waarom Brobbey geen transfer heeft gemaakt? Dan moet je even de beelden tegen Almere bekijken”, legt Valentijn Driessen uit. “Dan weet je wel waarom ze in Engeland geen veertig miljoen euro voor hem neerleggen.”

Terwijl een misser van Brobbey tegen Almere getoond wordt, uit René van der Gijp zijn verbazing over het niveau van de kwakkelende aanvaller. “De spits van Sparta had hier meer mee gedaan.”

Ook Johan Derksen kan maar niet begrijpen dat de fysiek sterke speler in de punt staat bij Ajax. “Hij kan gewoon niet goed voetballen.”

“Ik begrijp niet dat Leipzig hem destijds gekocht heeft, ik begrijp niet dat Ajax hem teruggenomen heeft en ik begrijp al helemaal niet dat West Ham United hem wilde hebben”, uit De Snor zijn absolute verbazing over het carrièreverloop van Brobbey.

“Het is een speler voor RKC of voor NAC”, is Derksen keihard. “Hij is natuurlijk wel sterk, dus misschien dat die Engelsen daarom denken dat hij daar past”, pareert Driessen.

“Jongen, schei uit”, luidt de heldere reactie van Derksen. “Je moet in Engeland ook een beetje kunnen voetballen.”