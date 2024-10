Johan Derksen en René van der Gijp zijn nog altijd niet overtuigd van de kwaliteiten van Brian Brobbey, zo wordt duidelijk aan tafel bij Vandaag Inside. Vooral de manier van afwerken van de 22-jarige spits van Ajax laat nog veel te wensen over. Derksen laat zelfs weten het talent helemaal niet te zien bij Brobbey.

Brobbey kende donderdag een lastige avond tegen Slavia Praag in de Europa League (1-1). In Tsjechië nam Ajax in de achttiende minuut de leiding dankzij een rake strafschop van Branco van den Boomen. Even daarvoor had Brobbey de openingstreffer al op de schoen, maar liet de Oranje-international na de score te openen. Op slag van rust hielp Brobbey een tweede hele grote mogelijkheid om zeep.

De missers zijn de mannen van VI niet ontgaan. “Ik maak me zorgen om de manier waarop hij het doet, het is gewoon niet goed”, begint Van der Gijp over de afwerking van Brobbey. “Je kunt een bal naast schieten, maar hij heeft totaal niet het gevoel.”

“Het is ook heel erg ongecontroleerd”, haakt Derksen in op zijn collega. “Hij valt ook altijd”, reageert Van der Gijp verbijsterd. “Waarom zou je vallen?”, vraagt de voormalig aanvaller zich hardop af.

“Als hij scoort, is het altijd vanuit een soort kluts”, vervolgt Derksen. “Het is altijd een beetje rommelig.” Gijp ziet dat de rust ontbreekt in de afronding van Brobbey. “Je moet ook rust hebben als je alleen op de keeper af gaat. Er zijn een aantal dingen waar je dan rekening mee moet houden, maar je moet wel de rust hebben om het goede te doen.”

Vervolgens haalt Derksen het doelpunt van Dusan Tadic tegen FC Twente aan. De oud-Ajacied maakte namens Fenerbahçe met een subtiel wippertje de 1-1 tegen de Tukkers. “Dat is een echte spitsengoal, op het juiste moment even stiften”, is hij lovend over het doelpunt van Tadic.

“Je kan niet altijd in z’n vijf blijven”, gaat Gijp verder. “Je moet altijd even je rust bewaren, al is het maar een seconde.” Derksen velt vervolgens een bikkelhard oordeel over Brobbey. “Ik vind hem eigenlijk helemaal niet zo’n groot talent. Ik zie het nooit.” Van der Gijp vindt dat Brobbey echter altijd zou moeten starten boven Wout Weghorst bij Ajax.