Johan Derksen kan niet lachen om Ajax-grap Hugo de Jonge: ‘Laat eens zien...’

Vrijdag, 20 oktober 2023 om 11:05 • Wessel Antes • Laatste update: 11:18

Johan Derksen heeft niet kunnen lachen om de grap die Hugo de Jonge deze week over Ajax maakte, zo blijkt uit zijn reactie in Vandaag Inside. De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, die bekendstaat als supporter van Feyenoord, dreef de spot met de huidige positie van Ajax op de ranglijst van de Eredivisie. Derksen is van mening dat De Jonge zich beter met andere zaken kan bezighouden.

Presentator Wilfred Genee laat een fragment van de grap van De Jonge zien. “Ik was vorige week in een niet nader te noemen stad in Noord-Holland (Amsterdam, red.). Een vrij grote stad ook wel, misschien ook de grootste van Nederland, met een voetbalclub uit het rechterrijtje. Ergens rond plek veertien, als eerbetoon aan Johan Cruijff. Daar staat ongeveer die voetbalclub.”

Waar een klein deel van de aanwezige politici nog kan lachen om de grap van De Jonge, kijkt Derksen met plaatsvervangende schaamte naar het fragment. “Laat hij nou eerst eens zien dat hij die miljoen huizen kan bouwen, wat hij steeds roept!”

Tafelgast Hans Spekman, supporter van FC Utrecht, reageert met zelfspot op de grap van De Jonge. “Normaal zou ik dit nog leuk vinden, maar Utrecht staat nog lager, dus... Hadden we eindelijk een keer boven Ajax kunnen staan, is het weer niet het geval. Vreselijk... Maar de vrouwen van Utrecht staan bovenaan!”

Mogelijk worden de gebeden van Spekman aanstaande zondag verhoord. Indien Utrecht wint van Ajax klimmen de Domstedelingen over het elftal van Maurice Steijn heen. In het minst gunstige scenario eindigen de Amsterdammers dit weekend als hekkensluiter.

Daarvoor moet FC Volendam wel een resultaat boeken op bezoek bij RKC Waalwijk. Dat duel wordt zaterdagavond afgewerkt, terwijl Ajax zondag om 12:15 uur in Stadion Galgenwaard speelt.

De Nederlandse recordkampioen kan in Utrecht in ieder geval niet beschikken over Steven Berghuis (kuitblessure), Sivert Mannsverk (voetblessure) en Ahmetcan Kaplan (knieblessure). Silvano Vos ontbreekt wegens een schorsing. Dat laatste geldt ook voor Utrecht-verdediger Nick Viergever. De hekkensluiter kan daarnaast geen beroep doen op de geblesseerden Zidane Iqbal en Hidde ter Avest.