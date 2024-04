Johan Derksen geeft Jasper Cillessen veeg uit de pan na heldenrol tegen PSV

Johan Derksen heeft geen goed woord over voor Jasper Cillessen. De 34-jarige sluitpost van NEC groeide zaterdagavond tegen PSV (3-1 winst) uit tot matchwinner door tien minuten voor tijd een strafschop van Luuk de Jong te keren, waarna er enorm veel ontlading bij de doelman loskwam. Na afloop had Cillessen ook nog een appeltje te schillen met ESPN-verslaggever Milan van Dongen.

NEC was zaterdag de eerste ploeg in het huidige Eredivisie-seizoen die PSV op een nederlaag wist te trakteren. Voor Cillessen was de gestopte strafschop van De Jong extra bijzonder, want hij keerde nog niet eerder een penalty in de Eredivisie. Zodoende kwam er de nodige ontlading los bij de ervaren keeper, die na afloop in een interview besloot om Van Dongen te confronteren.

De keeper van @necnijmegen is uitzinnig na het stoppen van de penalty van Luuk de Jong ??#necpsv — ESPN NL (@ESPNnl) March 30, 2024

Volgens Cillessen had de verslaggever van ESPN hem in een podcast uitgelachen nadat de doelman van NEC vorige maand een strafschop tegen RKC Waalwijk had gepakt. Omdat Cillessen te vroeg van zijn lijn was gekomen, moest die penalty echter opnieuw worden genomen.

Kritiek op Cillessen

De heldenrol van Cillessen wordt maandagavond besproken tijdens een uitzending van. “Hadden jullie de indruk dat Cillessen blij was dat hij die penalty van Luuk de Jong pakte?”, vraagt Genee aan zijn tafelgasten.

“Ik had wel het idee dat het stoppen van een strafschop een beetje aan het ophopen was in zijn hoofd”, reageert René van der Gijp. “De ontlading was over de top. Je bent blij en het is hartstikke leuk om een strafschop te keren, maar als je het zo viert, dan zit het je ook wel heel hoog.”

Derksen is hard voor Cillessen en noemt het juichen van de doelman na de gestopte strafschop en het interview dat hij daarna aan ESPN gaf ‘belachelijk’ en ‘heel onprofessioneel’. “Hij stond na afloop nog te gillen. Het is natuurlijk heel belachelijk hoe hij zich gedroeg.”

“Het is heel onprofessioneel om als een gek, als een kind te gaan juichen. Wat René zegt klopt: het zat hem zo verschrikkelijk dwars, want hij had inderdaad nog nooit een strafschop gepakt in de Eredivisie”, besluit Derksen.

