Johan Derksen: ‘Als Memphis Depay dat bij mij had gedaan, had ik hem een doodschop gegeven’

In Brazilië is het voortaan verboden om ter provocatie op de bal te staan, zoals Memphis Depay dat deed in het duel met Palmeiras. Johan Derksen vindt het opmerkelijk dat de voetbalbond ingrijpt en stelt dat hij als speler zelf wel korte metten had gemaakt met Memphis. Dat laat hij weten bij Vandaag Inside.

In de slotfase van het duel met Palmeiras (0-0) ging Memphis in de buurt van de hoekvlag op de bal staan. De truc, in Brazilië beter bekend als een ‘paradinha’, leidde tot frustratie bij de tegenstander. Een kleine veldslag barstte los met vele kaarten tot gevolg. Die truc is daar dus vanaf nu verboden.

Ook in VI wordt het nieuws uit Brazilië besproken. “Hij deed het niet eens om tijd te rekken, maar om een beetje uit te dagen. Hij vond het leuk”, begint René van der Gijp. “Provoceren”, haakt Derksen in.

“Kijk, een back moet hem eigenlijk nu een geweldige doodschop geven”, vindt Derksen. “Als ik back was geweest, dan had hij deze truc niet nog een keer herhaald, nee”, keurt De Snor het gedrag van Memphis overduidelijk af.

Derksen kent minstens één iemand die het roerend met hem eens zal zijn. “Rinus Israël zit nu thuis ja te knikken”, verzekert hij. De voormalig voetballer werd vroeger IJzeren Rinus genoemd, vanwege zijn spijkerharde manier van spelen.

“Het is ontzettend kinderachtig, maar spelers die trucjes uithalen zijn wel de spelers waar je voor naar het stadion komt”, plaatst Derksen vervolgens een kanttekening. “Het is provocerend, maar je moet het maar durven.”

“Die vrijheid heeft een voetballer”, toont hij toch enigszins begrip voor de acties van Memphis. “Op een bal gaan zitten, de gekste dingen kun je doen. Ik was helaas niet zo balgevoelig dat ik er zulke gekke dingen mee kon doen. Ik kon er alleen heel hard tegen schoppen.”