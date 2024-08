Johan Bakayoko legt uit voor welke club hij PSV in ieder geval niet verlaat

Johan Bakayoko ruilt PSV deze transferwindow niet zomaar in. De 21-jarige vleugelspeler kan rekenen op behoorlijke buitenlandse interesse, maar wil alleen naar een topclub als hij uit Eindhoven vertrekt.

“Ik zie stap voor stap dat ik mijn vorm terugvind”, wijst de flankspeler bij ESPN op zijn eigen prestatie na de met 5-1 gewonnen competitiewedstrijd tegen RKC Waalwijk. Hij is ‘zoals elk jaar heel rustig’ onder de hectiek van de transferperiode, zo legt hij uit.

De 14-voudig Belgisch international wordt stevig in verband gebracht met een vertrek uit het Philips Stadion. RB Leipzig geldt daarbij als belangrijke concrete kandidaat, maar ook teams als Liverpool en Paris Saint-Germain passeerden nadrukkelijk de revue.

“Er wordt heel veel over mij gesproken, maar ondertussen ben ik dat wel gewend”, aldus de gewilde linksvoetige rechtsbuiten. “Het moment dat er iets is, zal ik dat zelf communiceren. Maar dat is nu nog niet het geval.”

Bakayoko wil alleen voor een ‘bepaald type club’ PSV verlaten. “Ik zal het heel kort samenvatten: kampioen zijn, Champions League spelen en zelf kunnen groeien in een nieuwe ploeg.”

ESPN-verslaggever Milan van Dongen probeert het nog helderder te krijgen. “Dus een team uit de middenmoot van de Premier League, zoals vorig jaar?”, doelt hij op Brentford. “Daar doe ik het niet voor”, antwoordt de Belg resoluut.

“Een dubbel gevoel”, zo typeert Bakayoko vervolgens desgevraagd de laatste paar maanden. Hij draaide met België een vrij teleurstellend EK, waarin hij niet zoveel speelminuten kreeg als hij misschien hoopte.

“Met België was het lastig qua resultaten en qua minuten ook. Nu ik terug ben, zie ik dat PSV rustig aan het niveau terugkrijgt van vorig jaar en hopelijk wordt het nog beter”, besluit hij.